La magia de los otros

VEO esos programas de callejeros y españoles por el mundo (las versiones autonómicas también han sido notables) como quien se consuela. La pandemia nos corta las alas, pero no la imaginación. No he viajado tanto como hubiera querido y cuando lo hago, por ocio o por negocio, casi siempre es a los mismos lugares. No me importa: siempre hallo algo nuevo en los sitios mil veces hollados. Y se crea ese aire doméstico. Porque la casa puede estar en cualquier parte. Ya sé que viajar sin moverte del sofá no es comparable al martirio de los aeropuertos y al dulce descender hacia la tierra prometida. No, no es lo mismo.

Quizás nada es real hasta que no se toca, así somos de incrédulos, pero hoy hay tantas maneras de mirar el mundo que la necesidad de lo tangible se hace aún mucho mayor. A veces parto raudo unos kilómetros en coche y siento que no he ido a ninguna parte. Todo se me va en atender la carretera, en calcular la ida y la venida, y, al final, el lugar pasa desapercibido. Necesito algunos amarres: una buena comida, una charla con alguien desconocido, un paisaje nuevo. Mi memoria ya no soporta lo esperable, porque lo confunde todo, lo empaqueta en la misma experiencia. Sólo algo que brille de verdad puede hallarse, pasado el tiempo, en el intrincado bosque de las neuronas.

Como el año ha venido así y ya enfilamos el verano de la pandemia, los viajes son escasos y cercanos, e incluso estos se están poniendo difíciles. La imaginación hace el resto, aunque no sea lo mismo. Soy de repasar fotos de vez en cuando, porque así retorno a los lugares. Y a las personas que conocí. Miro los vídeos personales que, en realidad, me sé de memoria. Por eso me gustan tanto esas narraciones en primera persona de estos programas televisivos. Conozco detractores. Desde los que no terminan de creerse ese perpetuo optimismo del que está seguro de haber encontrado su lugar en el mundo a los que piensan que desprenden artificiosidad. Yo no lo creo. Me relajan. Un país visto por alguien que un día llegó allí y se quedó. Excelente. Me parece una gran idea y, varios años después, la idea sigue funcionando. Todo se basa en ese placer de alejarse. Y en cómo una tierra te recibe, cómo logras que tu cuerpo encaje con su molde, cómo te mezclas y te mimetizas con un paisaje nuevo, cómo aceptas y amas lo desconocido: en eso consiste la cultura.

Y así estoy. Metiéndome en mares caribeños con gente que llegó allí y ya no pensó en ir a otra parte. Ese dolce far niente en Isla Margarita, o la magia de los peces recién pescados. Recorriendo las Azores con andaluces o con gente de interior, que nunca soñó estar abrazada por el Atlántico. Anoche, Venecia. Pero prefiero los lugares lejanos. Los que salen parecen encantados. Encontraron el amor, la mayoría, o un lugar de paz. Se mezclaron, se unieron a lo desconocido. Hay mucha verdad en lo doméstico (vemos sus casas, sus familias, un día cualquiera de sus vidas). Aunque en estos programas, te enseñen los lugares típicos de un país, o de una ciudad, a través de los ojos del emigrante, del viajero, del callejero, lo importante es el lado humano, la fuerza de la gente. Creo que es la solución a los problemas del mundo. Ir, venir, sin fronteras, sin obstáculos, aprendiendo la magia de los otros.