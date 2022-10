La muerte vuelve a Kiev

YA no cabe refugiarse en lo cercano, que tampoco es una fiesta. La persistencia de la guerra de Putin en todas las pantallas, casi a cualquier hora, desayuno, comida y cena, la convierte en un asunto, también, muy doméstico. Por muy global que sea todo, por mucho que se debata aquí el poder sobre el resto del mundo, al final las cosas afectan a individuos, a personas concretas. Los países son también personas. Y todos estamos interconectados, mucho más de lo que suponemos. El dolor nos alcanza, siquiera sea por esa evidencia de las imágenes, por esa transmisión instantánea de la destrucción y la barbarie. Difícil encerrarse en los asuntos propios, aunque sean duros. El sufrimiento de una guerra lo supera todo.

Toda la noche se oyeron pasar misiles. El resultado ha sido más muerte, dicen que como respuesta al ataque (o lo que fuera) al puente de Crimea, gran símbolo de la anexión, gran metáfora de tantas cosas. Y, por tanto, objetivo declarado de los ucranianos. El puente resultó dañado, no destruido, pero la muerte ha vuelto a las pocas horas, también a Kiev, antes a Zaporiyia, donde hay una central nuclear a la que parece rondar la catástrofe. El miedo se siembra de múltiples formas y las pantallas nos envían de inmediato los efectos de la destrucción, lo cual es lógico, claro está, pero también sirve de eco a quien lo perpetra. Un periodista dijo: “es como si los misiles hubieran caído en la Gran Vía”. Sorprende tanta muerte súbita entre escenas de vida cotidiana, en una ciudad, Kiev, que se niega a perder la rutina de los días normales. Los niños cantaban para que no se oyeran las bombas.

Los analistas hablan de una extrema complejidad. Más allá del arma nuclear, que marcaría una línea roja, un punto quizás de no retorno, las opciones de Putin pasan por atacar infraestructuras y edificios civiles como castigo, tal y como acaba de suceder, pero muchos piensan que es la lectura interior la que importa. Una de las frases más repetidas en las últimas horas ha sido: “nadie en el mundo sabe qué sucede ahora mismo en el Kremlin”. Esa frase implica que nadie sabe hasta dónde llega la posible desafección, o la incomodidad con el líder, no la de la gente corriente, sino de aquellos que tienen algo que decir en el poder. Se habla de remociones y cambios en la cúpula militar, lo cual es tanto como aceptar fracasos, pero no faltan voces que alertan de un posible empeoramiento de la situación si triunfan los halcones. Según esta teoría, Putin se resistiría a una solución nuclear, o extremadamente drástica, conocedor de los equilibrios globales y, al parecer, como resultado de conversaciones internacionales en segundo plano, que no llegan al público.

Pero el peor Putin, nos advierten, será aquel que no pueda encontrar una salida al menos presentable para lo que un día inició. Empezar una guerra puede ser fácil, pero no tanto terminarla. Y de nuevo, es la lectura interna la que preocupa. En una televisión, un experto en conflictos dijo ayer que un sucesor potencial de Putin, nombrado para desatascar la situación, se emplearía seguramente aún con más fuerza y violencia. Puede que haya algún escenario para salir de esto, pero todos parecen completamente indeseables. Nadie cree, por ejemplo, que la implicación de Bielorrusia, anunciada en las últimas horas, vaya a decantar la guerra, en caso de ocurrir. El invierno llegará, me temo, con el conflicto gravemente enquistado.