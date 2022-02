B AJO el título de La mujer en la Ciencia, se celebraron el pasado 11 de febrero una serie de actividades con el objetivo de visualizar a las mujeres científicas y promover que haya más en las disciplinas científicas que están claramente muy por debajo del deseable 50% como son las ingenierías y la Física. También en Matemáticas que ahora en España la estudian un 36% de mujeres cuando hace 15 años llegaban al 50%.

Desde hace unos años diversos institutos y colegios acogen el programa europeo STEM, siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, que promueve el interés de los estudiantes, por dichas disciplinas, realizando actividades que hagan atractivas y asequibles las citadas materias. En Europa, y en España en particular, hay un déficit en dichas disciplinas.

Si se estudia más detenidamente las actividades que realmente se hacen en los diversos centros se observa que la mayor parte de ellas se realizan en temas relacionadas con Biología, Medicina y Medio Ambiente. Lo mismo sucede en las que se hicieron en el Día de la Mujer en la Ciencia, donde la mayoría de las mujeres que se visualizan y son galardonadas están relacionadas con la Biología y sus diversas especialidades, Genética, Microbiología..., Farmacología y Medicina.

Los estudios sobre esta diferencia de género indican que esta divergencia empieza en los colegios e institutos en las primeras elecciones de los estudiantes al elegir Letras o Ciencias y dentro de estas el tipo de asignaturas de Ciencias que se estudian. En estas elecciones subyace el perjuicio que existe en las familias y en la sociedad de que hay carreras femeninas y otras que no lo son.

En general la mayoría de titulaciones de Letras se tiende a pensar que son más femeninas y dentro de las científicas todas las relacionas con la Salud como son Medicina, Enfermería, Fisioterapía, Farmacia, Veterinaria, Biología. No es esta la única razón para explicar la diferencia de género que se da en todas esas titulaciones. Tampoco en todas las titulaciones de Letras existe la diferencia en la proporción, por ejemplo en Filosofía y Geografía las proporciones son muy parecidas.

En algunas titulaciones como la Física y las ingenierías el bajo porcentaje de mujeres podría tener que ver con el escaso peso que tienen en las etapas previas a la universidad. Piénsese que los estudiantes de dichas titulaciones tienen que estudiar en los dos años de Bachillerato más asignaturas de Letras que de Ciencias.

En cualquier caso, las actividades para promover la igualdad de género en la Ciencia deberían ir a atacar el problema donde es necesario y no donde no existe. Promover que haya más mujeres en Medicina o Biología cuando en la actualidad supera el 75% no tiene otro objetivo que el de batir un récord. Las actividades acogidas al programa STEM deben tener en cuenta donde se encuentra la diferencia de género y por ello enfocar las actividades a superarlo.