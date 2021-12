La Navidad y su sentido

LA iniciativa presentada en la Comisión Europea –luego retirada por el aluvión de críticas recibidas– por la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, para suprimir el término Navidad de las celebraciones, singularmente familiares, que tienen lugar con carácter muy generalizado en gran parte del mundo en los días finales de diciembre y primeros de enero, suscita una inevitable reflexión que alcance a situar el tema dentro de los apropiados límites que merece. Ya este periódico recogió alguna al respecto.

El nacimiento y la muerte por crucifixión del personaje histórico, conocido como Jesús de Nazaret, parece que es un hecho irrefutable como, asimismo, lo debe ser que para millones de seguidores del mismo se está ante el misterio de la encarnación humana de todo un Dios.

Es cierto que no se conoce la fecha exacta del nacimiento de Jesús de Nazaret y que, tal vez, el acontecimiento puede haber ocurrido o bien en los meses de abril o mayo o en los de septiembre u octubre, pero lo que no puede desconocerse, a estas alturas de la evolución cultural e histórica, es que constituye un hecho secular que forma parte ya de la civilización mundial.

Es de señalar, no obstante, que ya en la antigüedad, el 25 de diciembre se celebraba la fiesta del nacimiento del rey Mitra, dios iraní de la justicia y que, esa fecha, aparece establecida en la Iglesia Católica por el papa Julio I en el año 350 de la era cristiana. Por otra parte, el emperador Justiniano declaró fiesta cívica la celebración de la Navidad.

La celebración del nacimiento de Jesucristo parece que tuvo su comienzo dos siglos después de haberse producido y, de alguna forma y manera, vino a sustituir al culto pagano que, hasta entonces, se venía rindiendo a Saturno, como Rey del Sol. En otro orden de consideraciones, la conmemoración del nacimiento de Jesucristo parece hacerse coincidir con el solsticio de invierno y resulta significativo resaltar que la celebración de lo que hoy conocemos como Navidad vino a constituir un cambio cultural y social importante para la época en la que sólo se celebraban las muertes y no los nacimientos

En cualquier caso, querer desvincular la Navidad de su originario sentido religioso, por más que, ciertamente, se haya desvirtuado en buena medida el mismo, no parece que sea una opción aceptable, por cuanto sería desnaturalizar su propia razón de ser y afectaría al sentimiento de una gran mayoría de personas, incluso no creyentes o creyentes no practicantes, que asignan a dicha celebración anual un natural sentido festivo con resonancia religiosa.

Argüir, en tal sentido, el respeto que deben merecer otras confesiones religiosas resulta poco convincente, por cuanto la expansión de la Navidad viene a constituir una espontánea respuesta de la humanidad que no es dable limitar en función del principio de libertad religiosa y de un hipotético daño a otras confesiones religiosas, las que, también, tienen sus propias conmemoraciones, sin que se las cuestione por ello. En tal sentido, resulta aceptable la reacción del cardenal Parolín a la propuesta de la comisaria Dalli.