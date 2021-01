La nieve, dulce y amarga

LA NEVADA acentúa la sensación de catástrofe, sirve de indicio para los que ven una sucesión de desgracias y conspiraciones, de tal forma que lo de Trump les parece un juego de niños. Pero otros, los eternos optimistas, creen que el año ya no puede ir a peor, y que esta nieve temprana y furibunda que acolcha nuestras calles y mesetas no es más que el anuncio de una florida primavera y el final de las angustias y los dolores, que vienen de la mano.

Seguramente no sea verdad ni una cosa ni la otra, aunque el refranero, muy suyo, prometa año de bienes en estos casos. El paisaje televisivo también es blanco y radiante. Vamos de sorpresa en sorpresa, dado el acongoje generalizado, pero en los pueblos de los Picos de Europa, por ejemplo, donde marcaron 35 grados bajo cero el otro día, o sea, la otra noche, se encogen de hombros con filosofía, mientras dicen a los corresponsales que hubo tiempos en los que la nieve llegaba a la parte alta del campanario, sin exagerar.

Ahora ya no hay aquello de sacar a los enfermos en parihuelas, o a lomos de un burro, después de hacer un túnel de muchos metros a través de la nieve; o a las embarazadas, que resistían como podían. Pero, a pesar de los medios, se ve que otra vez nos ha pillado desprevenidos, quizás porque vivimos una edad un poco alelada. Leo a cronistas que ven una venganza de la naturaleza, pero la naturaleza cumple sus ciclos, no tiene intenciones. Otra cosa es que la emergencia climática se haga notar, no como venganza, sino como constatación brutal del presente, que tan bien decía Javier Avilés.

Hay protestas, aunque se haya repartido más sal que en una matanza de porco. El personal quedó varado en gasolineras y autopistas, todo el progreso al garete en unas horas. En las pantallas, donde antes entrevistaban a epidemiólogos, ahora entrevistan a gente atrapada en el silencio blanco. Salen alcaldes de pueblos aislados con mala leche más que justificada y camioneros que piden un bocadillo y un café caliente, porque llevan horas en la estacada, aunque tienen la piel curtida por el esfuerzo de años.

Me cuesta hablar del lado amargo de la nieve porque la llevo en la memoria de los días felices. Me gusta sentirme bendecido por faíscas, falampos, folerpas y folecas, que de todas esas formas se llama a los copos. En Madrid se ha dado esa extraña combinación del placer y la angustia. Los niños se tiraban por las calles liberadas de tráfico, invadían la Castellana y la Gran Vía como si fueran de pronto rutas polares, no faltó gente que llegó al trabajo en esquís, incluso se vio el trineo de Jack London, pero en los hospitales avisan de que las caídas están colapsando a los traumatólogos.

La poesía del paisaje me recordó a Hendrick Avercamp, que pintaba todo el rato patinadores y lugares helados. En el Thyssen hay legión de flamencos y holandeses con las mismas temáticas, empezando por Jacob Grimmer y siguiendo por Aert Van Der Neer. Estos días las estampas estaban fuera del gran museo, como si se tratara de una nieve antigua y resabiada, tanto que casi no hay registros. La Puerta del Sol queda para las postales que ya nadie envía, habrá pintores que la retraten. Eso si no se convierte en costumbre invernal, con tanta locura climática como sin duda se avecina.