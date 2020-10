La “O. Sinfónica de Galicia”: Jonathan Harvey y L.v. Beethoven

La “OSG” desde el Coliseum de A Coruña-el día 9, a las 20´30 h.-, anuncia su programa bajo la dirección de Nuno Coelho, con un programa que incluye “Tranquil abiding” del inglés Jonathan Harvey y la “Sinfonía nº 6 (Pastoral) Op. 68”, de L. van Beethoven. Nuno Coelho, tuvo la fortuna de ser elegido por la “O.F. de los Ángeles”, como uno de los cuatro que participaron en el “Dudamel Fellow Programme”, gracia a la cual dirigiría obras de J.Adams, Philip Glass, siendo asistente del propio Dudamel, de Adams, Susanna Mälkki y Simone Young. Fue Primer Premio del dirección del Concurso de la Radio de Portugal y finalista del “Nestlé and Salzburg Fest. Young Conductors Award”, además del “Neemi Jarvi”, en el “Gstaad Menuhin Festival”. Trabajó con Marc Albrecht, en proyectos sinfónicos y en la producción de “Parsifal”, de la “Nederlandse Opera”. Colaboró con la “Orquestra Gulbenkian”, con la que desarrolló una labor primordial. También con la “O. Musikkcollegium Winterhur”. Estuvo en 2018 en la “Royal Concertgebouw O.”, por una selección de la “Daniel Gatti Masterclass”, coincidiendo con Esa-Pekka Salonen, Neeme Jarvi y Bernard Haitink. Asistió al Tanglewood Music Center. Estudió violín en Klagenforum y en Budapest, con Yozuko Horigome y posteriormente, dirección en la Escuela de Artes de Zurich, con Jonathan Schlaeffi. Fue admitido en el prestigioso “Dirigenteforum del German Musik Council. Importante en su trayectoria, fue la concesión de la beca de la “Fundación Gulbenkian”, entre 2014-2016.

El inglés Jonathan Harvey nos descubrirá una de esas infrecuentes composiciones que no alcanzan más allá del cuarto de hora, una pieza impregnada de filosofía mandala, temática que en sánscrito podrá valer por círculo y que en el tantrismo hindú y budista alude a un puente entre la evolución y la involución del universo, a partir de un punto central. El hombre ante una actitud transcendida y receptiva. Aspectos que Harvey cultiva en su obra “Tranquil abiding” , y que invita al oyente a probar un posicionamiento acorde ajustándose al ritmo respiratorio entre la inhalación y exhalación que la composición presume, en una orquestación camerística en la que la incorporación de tímbricas orientalizantes, invitan a integrarnos en ella. Pequeños fragmentos melódicos en un trabajo surgido por invitación del “St. John´s College “, de Cambridge, en 1998, un período en el que el autor probará con piezas de similar talante: “Body Mandala”, para orquesta; “Marahi”, para coro; las “Cuatro imágenes según Yeats” o la “Sufi Dance” y el “Tombeau to Messiaen”. El músico había tenido como maestros en el “St John´s College”, a Erwin Stein, Hans Keller, siguiendo también los consejos de Benjamin Britten. No menor importancia tendrá su paso por el “IRCAM”, de Pierre Boulez, en donde compondrá “Speakings”, para orquesta y electrónica.

Próximo en cierta medida a la corriente del espectralismo francés y esa reconocida veneración al misticismo de Olivier Mesaiaen, hallará un vía de interés por las formas sacras del XVI- Monteverdi, por mentar al más importante-, que supondrá un eslabón hacia el wagnerismo. La impresión recibida en Darmstadt, en 1966, será un elemento referencia, compaginable con el magisterio de Milton Babbit. La escala a la electroacústica, será una culminación a tener en cuenta, alcanzando con ella los perfiles más logrados de su sensibilidad. Esas novedades y originales características que son comunes en composiciones como “Mortuos plango, vivos voco” (1980) y “Bhakti”, para orquesta de cámara y banda magnética, que testimonian los entrelazamientos de los ansiados mundos imaginarios y reales, nunca mejor resueltos que en su trilogía “Inner Light”, la primera para ensemble; la segunda para voz y orquesta y la tercera, para orquesta. También las “Songs Offering”. Para soprano y ocho instrumentistas, partiendo de cuatro poemas de “Gitanjali”, de Rabindanath Tagore, traducidos por el propio compositor: puras incandescencias polifónicas que rebuscan en las profundas pulsiones del ser humano.

Beethoven con la “Sinfonía nº 6, en Fa M. (Pastoral) Op. 68”, obra que para nada hace suponer que nos hallamos antes un modelo de música descriptiva. En una de las conversaciones de 1807, declararía que para sí mismo, no hay que abusar de la pintura en la música y que para el oyente, será preciso distanciarse de la clave descriptiva. Inicialmente carece de subtítulo y no será hasta la edición de 1826 que ostentará el que la convierta en universal. Cinco cuadros para entregarnos a ella. El “Allegro ma non troppo” (Erwachen heltere Empfindungen bei der Ankunfunft auf dem Lande); “Andante molto moto” (Szene and Bach); “Allegro” Lustiges Zusammensein der Landteute); “Allegro” ( “Gewitter Sturm) y “Allegretto” (Hirtegesang: Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm). Ese movimiento final que no es otra cosa que un coro compuesto en las formas más características del canto vocal, con sus cuatro partes bien trazadas.

Ya el “Allegro”, tercer tiempo, la alegre reunión de campesinos, supone la metáfora de la realidad popular, nacida a través de motivos de baile inspirados en ancestrales danzas. El autor era hijo indiscutible del espíritu ilustrado, seguidor efectivamente de Rousseau y efectivamente atraído por la naturaleza. Decía Héctor Berlioz que este estupendo paisaje parece haber sido pintado por Poussin, pero dibujado por Miguel Ángel. Resultan de particular apreciación, las curiosas y sugerentes anotaciones del autor, que se encuentran dispersas entre los bocetos, los apuntes y los temas de la sinfonía. Therese von Brunsvk, una de esas amadas imposibles- según leyendas comunes-, y musa admirada, dejó un testimonio esclarecedor: “Al maestro le gustaba quedarse a menudo solo, en compañía de la naturaleza, su fiel confidente. Cuando la mente estaba cansada y su ánimo confuso, solo la naturaleza, lograda consolarlo. Sí, cuando en verano los amigos iban a visitarlo al campo, él se alejaba con frecuencia en busca de mi hermano, aislándose en Martonvàsàr.”