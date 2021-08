La oposición tampoco atina

EL mes de agosto hace tiempo que dejó de ser un hábitat tranquilo en el que no pasaba nada, por lo que tienen poca explicación los errores cometidos por Gobierno y oposición a la hora de afrontar los sucesivos episodios nacionales e internacionales que han ocupado un mes del que solo se han consumido dos tercios y no ha dejado de deparar sorpresas. No obstante, la falta de reflejos y transparencia por parte del Ejecutivo a la hora de dar respuestas a la sucesión de acontecimientos se ha complementado con la falta de propuestas y alternativas por parte de la oposición.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acostumbra a moverse entre la propaganda compulsiva y la desaparición mediática, ha asistido impávido, o al menos no ha puesto orden, entre las discrepancias de sus ministros por la subida de la luz y el ‘retorno asistido’ –eufemismo de repatriación– de los menores de Ceuta y ha dejado a los ciudadanos sin la referencia del Ejecutivo a la hora de abordar la victoria talibán en Afganistán y sus consecuencias en el orden nacional e internacional.

Estos silencios de Sánchez, han sido la principal munición con la que ha contado la oposición en su labor de desgaste del Gobierno. Sin embargo... tampoco ha habido presencia pública de sus principales líderes, que han utilizado la misma red social para hacer llegar a los ciudadanos sus críticas por los errores o dilaciones del Gobierno. Del líder del PP se conocen algunas fotos familiares en sus lugares de veraneo y algún apunte de doctrina política vía Twitter, mientras que dejaba las comparecencias públicas a los dirigentes de Génova que se quedan de guardia. Su ausencia también ha sido manifiesta en el incendio de Navalacruz (Ávila) que ha quemado 22.000 hectáreas, lo que da idea de su magnitud, cuando él mismo ha sido diputado por esa provincia y agricultores y ganaderos afectados por las llamas se lo han afeado.