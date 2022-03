La paciencia de Felipe VI

SOLO alguien que desde que levanta un palmo del suelo ha sido educado para ejercer la Jefatura del Estado, puede aguantar la carga que lleva el rey Felipe sobre sus hombros. Cuenta con muchos privilegios, muchísimos, la mayoría de ellos envidiables para la mayoría de los ciudadanos; pero también son incontables las obligaciones, deberes, y dificultades que está obligado a asumir y aceptar.

Sin ninguna duda, los problemas familiares son los que más le afectan. Las relaciones extramatrimoniales de su padre y el dolor de su madre han sido un peso que le acompaña desde su adolescencia, por no mencionar las noticias sobre los dineros de D. Juan Carlos y sus problemas con los fiscales y con Hacienda por esos dineros no declarados o con un origen que ofrecía toda clase de dudas.

El Gobierno de Pedro Sánchez, y el propio presidente, cada vez que se les preguntaba por el regreso del rey Juan Carlos respondían que era una decisión que competía exclusivamente a la Casa Real, a padre e hijo. No era cierto, ni lo ha sido nunca. El deseo de D. Juan Carlos de regresar a España y sus intentos de pasar aquí las dos últimas navidades son conocidos, pero el Rey Felipe –y en eso sí estaba de acuerdo el Gobierno– no lo consideraba conveniente mientras tuviera causas pendientes con la justicia y no se conociera el resultado de las investigaciones de la fiscalía.

La operación de anunciar la nueva situación de D. Juan Carlos la preparó minuciosamente la Casa Real, con el visto bueno del Gobierno. Era importante la fórmula con la que anunciar la decisión del rey Juan Carlos, como era importante que se cumpliera el deseo de los dos monarcas, que el comunicado recogiera que era D. Juan Carlos quien quería continuar en Abu Dhabi.

El rey Felipe, además de sufrir en lo personal por cuestiones relacionadas con su familia tan próxima, padre y hermana, se encuentra en una situación que en muchas ocasiones es desconcertante.

Esta semana D. Felipe ha protagonizado una excelente noticia, que pone cierto sosiego en lo concerniente a la situación del rey Juan Carlos, le permite viajar a España y mantener su vida segura en un lugar donde se le quiere y se le trata bien. El rey Felipe ha tragado mucho, y ha puesto todo de su parte para, con paciencia, desbloquear una situación que parecía no tener salida.

Pero ni siquiera eso valora la izquierda recalcitrante. Ni valora el propio presidente de Gobierno.