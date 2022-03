La palabra nuclear

EN BRUSELAS había gran movimiento de banderas y personalidades, lo que significaba reunión en la cumbre. Varias reuniones, en realidad. Biden vino para la ocasión, atravesando ese Atlántico que le aleja físicamente de la guerra, pero no mentalmente. Hoy todo está cerca, salvo, por lo visto, la paz.

Lo que se espera es que todas esas fotografías de líderes mundiales no pasen al álbum de la Historia ni a los libros de texto. Eso significaría que este desembarco de poder en Bruselas no ha precedido a algo más terrible de lo que ya tenemos. Aunque hay quien afirma que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado, la veamos o no.

El lenguaje, desde luego, no es tranquilizador. Hacía mucho tiempo que no se hablaba tanto de armas, que no se hablaba tan directamente, con tanta desnudez. Se lanzaba un mensaje a Putin, desde luego, una advertencia (y ya son varias). Pero quién se queda tranquilo con tanta mención de lo químico, lo bacteriológico, lo radiológico, lo nuclear. En cinco minutos pasó por delante de nosotros toda la Guerra Fría, todo el siglo XX, todo lo que nos ha dado un miedo atroz a varias generaciones, desde la crisis de los misiles de aquel 1962. Cuando sucedió yo apenas superaba los quince días de vida. Y mal que bien hemos llegado al menos hasta aquí.

Ha vuelto todo ese lenguaje terrible, es cierto. Las defensas ante cualquier arma impredecible se activaban justo cuando se cumplía un mes de la invasión de Ucrania. Las televisiones devolvieron un carrusel de imágenes desoladoras que aún están frescas en nuestra retina. No hay nada peor que el resumen de una catástrofe. No hay nada peor que la costumbre de la muerte.

Quién sabe cuándo una guerra empieza a formar parte del paisaje, cuando se asume que el horror nos acompaña, cuando se decide que ya no se puede llorar. Un corresponsal dijo que, en Kiev, muchos han dejado de hacer caso a las sirenas que anuncian posibles bombardeos, entre el hartazgo, el cansancio y el desprecio. Tímidamente ha abierto alguna tienda. Algunos coches se aventuran en las plazas. La esperanza quiere abrirse camino, pero en las cumbres se activan al tiempo todas las defensas posibles, el lenguaje de los comunicados y las declaraciones se endurece. Biden cita esas palabras que aún resuenan en los informativos de la noche: químico, nuclear... Y te preguntas cuánto sabe en realidad. Y cuánto ignoramos los demás.

Un mes que ha cambiado el mundo. Algunos creen que ese cambio es profundo, que ya se ha producido, pero que tardará en verse. Otros creen que sólo es el comienzo de una nueva Historia, como podría decir Fukuyama. Hay una extraña sensación de que han quedado demasiados hilos sueltos en el tejido del orden mundial en las últimas décadas. Quizás creímos que el ser humano estaba preparado para un mundo diferente. Parece que aún no.

Quizás nos sobrevaloramos. Ahora, a gran velocidad, los países se rearman, la Historia toma otra dirección empujada por los vientos feroces, regresa a los miedos antiguos. Hasta Scholz ha cambiado drásticamente la política armamentista de Alemania, en apenas quince días. La amenaza es grave. La palabra nuclear se filtra sin cesar por los micrófonos, aflora en los discursos, con demasiada facilidad. ¿Hemos aceptado ya el miedo como compañero del futuro? Quizás nos tengamos que acostumbrar a esta nueva vida indeseable.