LA “PANDI” DE IRENE MONTERO se ha ido en Falcon a Estados Unidos para “reforzar la agenda feminista”. Se dirá que el término pandilla es peyorativo, y efectivamente lo es en determinadas circunstancias. Pero cuando Montero montó su equipo no tuvo en cuenta su trayectoria profesional sino se rodeó de sus amigas, y así lo señaló en aquel momento.

Son amigas, como sus parejas, con cargo en un partido en el que priman las relaciones personales por encima del proyecto político. Montero por ejemplo acaba de prescindir de su Secretaria de Estado sin muchas explicaciones. No hace falta: era de Izquierda Unida, al igual que su pareja, responsable de IU en Andalucía.

Tiene Irene Montero todo el derecho del mundo a viajar a Estados Unidos para entrevistarse con personas que lleven la agenda femenina, pero la cosa ya no es tan fácil de aceptar ante la publicación de fotografías turísticas, las personas con las que se entrevistan no son del nivel que exigiría un viaje ministerial, supone un considerable gasto en hoteles y restaurantes... y van en Falcon. Que contamina lo que no está en los escritos, cuando tanto presume el progresismo de la agenda verde y la defensa del medio ambiente.

Hay que poner el acento en el Falcon, que Sánchez utiliza como quien coge un taxi, cuando los presidentes anteriores solo lo usaban para viajes oficiales, con alguna excepción que provocó muchas críticas. Sánchez olvidó esas críticas en cuanto llegó a Moncloa y ha utilizado el Falcon para lo que le ha dado la real gana, incluidos viajes particulares propios, de familiares y de amigos. Y cuando ha habido reproches han dicho sus portavoces que se debía a razones de seguridad. ¿Los presidentes anteriores no necesitaban medidas extremas de seguridad, con todos ellos en el punto de mira de ETA? No hay nada que reviente más en un jefe de Gobierno que, además de abusar de su cargo, tome por idiotas a los ciudadanos.

Con un presidente así, no extraña que Montero y sus amigas hayan decidido darse el gusto de viajar a Nueva York como estrellas de Hollywood mientras se celebraba la cumbre OTAN. Así podían justificar que no se sumaban a las manifas convocadas por Podemos, un alivio para Moncloa.

Sánchez se queja de que es víctima de poderes oscuros. No es cierto. Es víctima de sí mismo, de la forma en que ejerce el poder, con un abuso insultante de los bienes del Estado. Actitud que entusiasma a Montero, encantada de utilizar el Falcon para la excursión que organiza con un par de entrevistas con las que justificar el viaje.

Aunque fueran reuniones de primer nivel, el Falcon, hasta que llegó Sánchez, era para uso presidencial o de ministros que debían acudir a citas de relevancia máxima. El Falcon permitía ajustar el horario al de las convocatorias. Pero eran otros tiempos, cuando los gobernantes cuidaban el gasto y cumplían las reglas de transparencia.