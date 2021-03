A través de mi padre, que había sido alumno suyo en el Instituto de Soria, empecé a conocer y a apreciar de forma gradual la obra de Juan Antonio Gaya Nuño, sobre todo la relacionada con la literatura más que con la historia del arte, tal vez por mi mayor inclinación a aquella que a ésta, y así leí, primero, El Santero de San Saturio; después, Los gatos salvajes; y más tarde, fallecidos ambos, Memoria de guerra. Apuntes para una historia del IV Cuerpo de Ejército (Guadalajara 1936-1939). Republicano confeso, teniente del Ejército Popular y prisionero político al término de la Guerra Civil, Gaya fue apartado de la docencia universitaria por causa de esta triple condición, y a esta marginación hace alusión su mujer, Concha de Marco, en la doliente autobiografía La patria de otros, que me sirve de doble inspiración para el presente artículo, tanto por su título como por su contenido.

A medida que avanzaba en la lectura del libro, me di cuenta que, salvedad hecha de las distancias de rigor, esa marginación que obligó a Concha de Marco a tildar a España de La patria de otros en el pasado, ha tomado carta de naturaleza en el presente, fruto de una manera de gobernar exclusiva y excluyente que ha convertido la no concordancia con un estilo y un mensaje determinados en una doble ajenidad política y social. La apropiación del poder y, por extensión abusiva de este, de todas las instituciones, obviando todos los límites y contrapesos legales, trae consigo la implantación de una clara línea divisoria entre nosotros y los nuestros y ellos” y los suyos y, como consecuencia de ello, la decantación de la acción de gobierno hacia los primeros en detrimento de los segundos. Surge así, frente a la patria de todos, la patria de otros, que los segundos no ven como suya.

Una de las muchas manifestaciones de esta patria de otros la podemos ver en la estrategia legislativa diseñada por los partidos que forman el Gobierno, y sostenida por los que les apoyan en sede parlamentaria, cuyos principios y prioridades vienen dictados por programas que no siempre responden a intereses nacionales, sino a ideologías concretas que contribuyen a polarizar aún más si cabe el panorama actual. En este sentido, leyes como las de memoria democrática, de educación, de género o de eutanasia, o reales decretos-leyes como los de declaración del estado de alarma o de modernización de la Administración pública y ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia, que, debiendo haber sido objeto de un amplio pacto de estado, no lo han sido, no hacen sino acallar el consenso, provocar el conflicto y sembrar la inquietud.

Las recientes movilizaciones ocurridas en Barcelona y otras ciudades españolas como consecuencia de la detención y posterior ingreso en prisión de Pablo Hasél, y que luego derivaron en violentos enfrentamientos entre espíritus exaltados y fuerzas de seguridad, constituyen otra manifestación de esa patria de otros. En este contexto, puede argumentarse, como así han hecho algunos, que estas movilizaciones estaban amparadas por el precepto constitucional que regula el derecho de reunión (artículo 21.1), pero lo que nadie puede ignorar es que el derecho de esas personas a movilizarse –pacíficamente– está limitado por los derechos de otras, como el de integridad (artículo 15) o el de seguridad (artículo 17.1), o por razones de orden público (artículo 21.2). El hecho de que algunos poderes públicos hayan permanecido impasibles o reaccionado tarde me recuerdan al sereno de Los maestros cantores de Nuremberg, que despertó a la población en medio de la noche para decirle que todo estaba bien y que, por lo tanto, podía seguir durmiendo.

En este contexto, las maniobras gubernamentales para obviar las previsiones constitucionales relativas al sometimiento a las leyes (artículo 9.1), al respeto al principio de legalidad y a la prohibición de la arbitrariedad (artículo 9.2), ejemplificadas en la pretensión de liberarse de toda clase de límites y contrapesos, me hace pensar que la patria de otros no hace más que ensanchar su ámbito. La reducción al mínimo de los controles parlamentarios como consecuencia de las sucesivas prórrogas del estado de alarma; la omisión de las opiniones del Consejo de Estado, ya sean consultivas o vinculantes; o el reparto de ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial, ignorando, para desdoro de electores y elegidos, si no la letra, sí el espíritu, del precepto constitucional que lo regula (artículo 122), convierten la acción de gobierno en un ejercicio cada vez más excluyente e intervencionista.

Y si, para terminar, hablamos de intervencionismo, de intervencionismo gubernamental, claro, es necesario llamar la atención sobre la forma, el contenido y el ritmo que éste va adquiriendo con el paso del tiempo, hasta el extremo de que no hay área legal, política, económica, social o cultural que se le escape, desbordando, siempre que sea necesario, el propio texto constitucional. Ello parece situarnos en una especie de proceso constituyente de hecho, en el que sus impulsores, desde dentro o fuera del Gobierno, no obedecen, como diría Hobbes, a las leyes que prometieron guardar y hacer guardar, sino a su propio juicio, es decir, a sí mismos. En estas circunstancias, esta construcción acelerada de la patria de otros, nos fuerza a muchos, entre los que me encuentro, a evocar con añoranza la España del 78, la España de la Transición, que fue, sí, la patria de todos, y no esta patria de otros que ahora se nos quiere imponer.