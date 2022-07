La penitencia nacional

Dijo el general Franco, no sabemos si tras horas de profunda meditación, o como resultado de una noche de insomnio, que España era un cuartel. Un cuartel en el que quien mandaba era él, naturalmente, y por eso recomendaba a otros generales: “haga usted como yo, no se meta en política”. Tenía el mérito de haber ganado un guerra en la que su propio país se había derrotado a sí mismo, y para celebrarlo decidió hacer el “desfile de la victoria”, un desfile que, como todo lo demás que hizo en su vida, no tenía nada de original, pero que respondía a una tradición militar y religiosa de muchos milenios.

Nos expresamos de muchas maneras y una de ellas es con nuestro propio cuerpo. Nos vestimos, peinamos y maquillamos de unas formas, y no de otras, y en eso seguimos nuestras tradiciones culturales, religiosas y de género. Sociólogos, antropólogos e historiadores del arte han dedicado excelentes estudios a este tema, cuya importancia no solo social, sino también política, fue casi siempre evidente. Durante siglos determinados tejidos y colores fueron símbolos del estatus social, o de marginación. En Roma el púrpura era un privilegio de las togas de los magistrados, y durante siglos el amarillo, ya fuese en la ropa, los sombreros o emblemas, como la cruz y la estrella, sirvieron para marcar a los judíos. No hace tanto que el uso del pantalón por las mujeres se interpretó como casi una revolución social, como que se soltasen el pelo, se lo cortasen, o alargasen y acortasen sus faldas y decidiesen hacer quemas públicas de los sujetadores.

Si los vestidos y sus colores, los tocados y los adornos son símbolos con los que elaboramos la construcción social de nuestros cuerpos individualmente, también ocurre lo mismo a nivel colectivo, cuando se crean hábitos, uniformes e insignias que se exhiben en grupos, ya sean formaciones militares, ceremoniales religiosos, o encuentros culturales y festivos. Pero si un grupo de personas vestidas de la misma forma además se mueven al compás, siguiendo un ritmo o un música, entonces estaremos asistiendo al nacimiento del arte de la danza, a alguna liturgia religiosa, o a una exhibición militar y quizás al inicio de una batalla campal.

Las danzas en grupos con atuendos específicos son conocidas desde el arte del paleolítico y sabemos por la antropología y la historia de las religiones que siempre se llevaban a cabo en contextos muy específicos, ya fuesen rituales de iniciación, bodas o funerales, estando casi siempre esas danzas acompañadas de música y cantos, que eran los que le daban sentido a esas ceremonias. Si instituciones como éstas perviven desde la prehistoria a la actualidad es porque responden a una necesidad de expresión universal, y un tipo especial de estos rituales son las procesiones.

Las procesiones son conocidas en el Antiguo Oriente, Grecia y Roma. En ocasión de determinadas celebraciones religiosas y en días muy concretos, grupos de personas avanzaban en fila, hacían círculos en torno a un poblado, un templo o una ciudad, siguiendo al unísono un ritmo bien pautado, y cantando las alabanzas de algún dios o diosa, ya fuese para destacar su gloria o para lamentar una muerte que cada año se repetía ritualmente en las fiestas babilónicas de Tammuz, en las Adonías de fenicios y griegos, en los festivales del dios Dioniso, en los que, tras un desembarco en el puerto de Atenas y la celebración de una procesión en la que se portaba un falo de madera gigante, la ciudad dedicaba tres días completos a asistir al teatro en el que se represaron obras que hoy son monumentos inmortales de la literatura occidental, como la Orestíada, o Edipo rey.

El nacimiento del teatro se sitúa en las llamadas formas parateatrales simples: enfrentamientos corales, imitaciones, representaciones de pequeñas historias, como las que tuvieron lugar en la Edad Media en las celebraciones pascuales que representaban la muerte y la resurrección de Jesús, y en las que se lamentaba la muerte de Dios, o se cantaba la alegría de su resurrección, a la vez que se hacía penitencia. Estas formas parateatrales se concretaron en los países católicos en las grandes procesiones de la Semana Santa. En ellas se reactualizaba la pasión y muerte de Jesús, es verdad, pero también se competía entre cofradías uniformadas, que exhibían sus hábitos y la belleza de unas imágenes, que dieron lugar a las obras maestras de la imaginería barroca.

En nuestras procesiones la devoción fue unas veces sincera, en otros casos se convirtió en exhibición del orgullo de barrios, grupos profesionales, y órdenes y cofradías. En una procesión deben haber dos partes: quienes en ellas desfilan y su público. Sin público no puede haber procesiones ni exhibiciones, sean del tipo que sean, y es por esta razón que hoy se defiende su permanencia por “interés turístico”, o lo que es lo mismo, como mero espectáculo. En el marco de la Semana Santa se podían hacer representaciones teatrales, recitar poemas y cantar canciones. Y como en otra clase de teatro en ella se da lo que Denis Diderot llamó la “paradoja del comediante”.

Un actor teatral debe hacer creer al público que él es el personaje que está representando de modo ficticio, pero ni él debe creer que lo es realmente ni tampoco su público. Ni el actor se puede creer Dios, ni el público puede ejecutar a quien representa a Jesús. Esto no sería ni religión ni liturgia, sino un crimen. Por eso es mejor actor el que mejor miente, el que mejor convence sin creerse lo que dice.

La inercia de la historia ha hecho que padezcamos algo así como el síndrome de la procesión. Los creyentes siguen celebrando las suyas, pero los no creyentes parecen querer imitarlos en sus celebraciones y actos reivindicativos de todo tipo. Esto es así, por ejemplo, en el caso de las manifestaciones. Una manifestación es una concentración de masas que tiene como fin demostrar el poder de un grupo: obreros, estudiantes, partidos políticos. Marchan juntos ante un público para desafiar al poder establecido. Y de hecho desde el siglo XIX muchas manifestaciones acabaron con muertos y heridos por los disparos o sablazos de las fuerzas del orden, hayan sido estas víctimas obreros, feministas o grupos nacionales. Por eso las manifestaciones eran algo muy serio que podía acabar en tragedia, y estuvieron asociadas a los sentimientos de culpa y reparación.

Actualmente muchas son así, pero están naciendo otras en las que se marcha con una camiseta que sirve de uniforme y se realizan coreografías al ritmo de los tambores, como si se tratase no se sabe si de un desfile militar o un marcha de carnaval. Son estas teatralizaciones las que restan gran parte de la fuerza y el valor a lo que se quiere reivindicar, como también ocurre en los desfiles del orgullo gay, en los que se compite ante el público en la exhibición de tocados, vestidos y carrozas. La reivindicación se convierte en una fiesta, porque ya no suele haber riesgo alguno en manifestarse, y por eso se puede rozar el límite de la banalidad y perderse el valor del recuerdo.

Pero nuestro síndrome de la procesión es algo mucho más profundo, ¡venganza del pasado!, porque toda nuestra vida política no es más que un espectáculo. Nuestra política no está protagonizada por los ciudadanos, sino por unos personajes que actúan ante un público “ nacional”. El público escucha y mira, cada vez con mayor incredulidad, porque los actores son muy poco convincentes. Y es que mienten, ¡claro está!, pero mienten sin capacidad de convencer, porque no son actores verosímiles. Ellos intentan conmover al público político, movilizarlo, asustarlo, o tenerlo contento, pero cada vez lo hacen peor. ¡Es que no le ponen nada de sentimiento, como el mal cantante de las saetas en la procesión! Solo fingen para figurar, y lamentablemente para cobrar.

Los políticos fingen que son políticos. El público finge que cree a los políticos, pero cada vez menos, porque el grito: ¡no soporto ver las noticias! es cada día más frecuente. Los profesores fingen cada vez más que dan clases y sus alumnos fingen que les interesa lo que estudian. Los poderes financieros fingen que les interesa la prosperidad de sus países, los políticos beneficiados por ellos también lo fingen, y les acompañan abogados, profesionales de diferentes tipos y aspirantes a serlo. También da la impresión cada vez más de que las parejas quieren fingir que son parejas, los padres, padres, y los hijos adolescentes, hijos. Y ya no digamos nada de quienes fingen ser pensadores, artistas, científicos y creadores y genios de todo tipo. Ellos fingen que lo son y algunos fingen que se lo creen para ver si también les toca algo. Y todos fingen dolor y sufrimiento.

Da la impresión de que habría que corregir al finado Caudillo y decirle que se equivocó, que España no es un cuartel, sino una procesión. Lo malo es que, ni es ni fue, ni lo uno ni lo otro, sino una tierra en la que las privaciones y el dolor siempre fueron mayores que la abundancia y la alegría, y en la que a la mayoría casi siempre se le arrebató su voz. Decía Franco que en España no había antifranquistas, sino solo anti españoles, manipulados siempre por los poderes extranjeros “judeo-masónicos en la político y marxistas en lo social”. Lo malo es que sigue ocurriendo lo mismo, pues los medios de comunicación siguen teniendo el poder de negar que existe aquello de lo que ellos no quiere hablar, que es lo que hace ruido y que chirríe el sistema.