La pianista Elisabeth Leonskaia y el chelista Pablo Fernández en el “Festival Bal y Gay”

Dos actividades consecutivas para el “Festival Bal y Gay”, comenzando con la pianista Elisabeth Leonskaia en el Auditorio Hernán Naval (Ribadeo)- 20´30-, que interpretará las tres últimas sonatas de L.v Beethoven. La muy apreciada pianista guarda una relación afortunada con nuestra tierra, por las veces en las que colaboró con la “OSG”, dirigida por su titular Dima Slobodeniuk, con obras como el “Concierto nº 2, en Si b M. Op 83”, de J.Brahms, mientras brindaba actividades didácticas de divulgación. Recientemente, la tuvimos con la “JONDE”, dirigida por Pablo González, en un encuentro celebrado en Santiago, formación que se había incorporado como formación en residencia, de las “Xornadas de Música Contemporánea”. Leonskaia, desde su reconocida veteranía, había logrado grandes premios como los Concurso Enescu, el Marguerite Long o el Queen Elisabeth, para confirmar una carrera internacional que la llevaría a los grandes coliseos, llegando a colaborar con directores como Kurt Masur, Sir Colin Davis, Maris Janson o C.Eschenbach, y formaciones como el “Alban Berg Quartet”

Tres monumentos para el teclado, como esas sonatas de L.v.Beethoven, comenzando por la “Sonata en Mi M. Op. 109”, obra que supone un modelo de la búsqueda de diferente fisonomía estructural y dialéctica, lograda mediante una revolucionaria disposición de los movimientos, tema que obsesionó al compositor en aquel momento. Prueba de ello no son los tres movimientos que la constituyen, ni los clásicos “Allegro”, unidos por un movimiento “Lento”, que tienden a un final concebido como tema con variaciones. Nunca, como en el caso de esta sonata, resulta ilegítimo y forzado intentar un análisis de sus contenidos y programas como quiera que se dejó a la fantasía la responsabilidad de idear una nueva disposición de los movimientos. Sobre estas sonatas finales, Glenn Gould dejará escrito: Salta en seguida a la vista el efecto rapsódico global creado por la aproximación inhabitual de los movimientos, Este carácter de improvisación es más evidente en obras como el “Cuarteto de cuerdas en Do sost m. Op. 31”. Para esta obra, será la primera vez que se use la forma de la variación en el final de una sonata para piano, elección ya experimentada en la “Heroica” o en el “Cuarteto Op. 74” y en las “Sonatas para violín Op. 31 y Op. 96” . La obra en concreto, tuvo como dedicataría a la hija de Antonia Brentano, Maximiliane.

La “Sonata en La b. M. Op. 110”, resulta una de las creaciones más profundas y personales de toda su producción, siendo los impulsos que la motivan los que dominan la evolución de la obra en sus tiempos que van desde el “Moderato cantábile molto espresivo”, al “Allegro molto”, el “Adagio ma non troppo, recitativo”, “Adagio ma non troppo” y “Allegro ma non troppo (Fuga)”. Para V. d´Indy, el compositor quiso transcribir a la obra, el drama espiritual del que era principal actor y esta sonata es un áspero y terrible combate contra el principio de destrucción, luego, el retorno a la vida, entona un himno de alegría. Para Solomon, el tiempo final, en particular, está constituido por una larga y compleja “fuga”, que aún no tiene nada del carácter hosco de la “O. 106”. En el final beethoveniano, más terso en forma de “fuga”, uno de los más creativos, con su introducción en recitativo y el triste canto que vuelva a alternar con la “fuga”, prepara así la armoniosa conclusión de la sonta.

La “Sonata en Do m. Op. 111”, representa en cierto modo muchos de los aspectos, la síntesis de las componentes del estilo beethoveniano, si bien absolutamente desiguales. Una cita de Thomas Mann, en “Doktor Fausto”, el escritor comentará: “Pero muchas cosas ocurren antes de llegar al fondo. Y cuando llegamos, después de tanta cólera y obsesión e insistencia temeraria, ocurre una cosa inesperada y conmovedora, por su dulzura y bondad, El conocidísimo motivo que dice adiós, y todo él, es un adiós, voz y alusión de adiós., este “re-sol.sol”, experimenta una leve motivación, una pequeña ampliación melódica”. Los tiempos en conjunto, vuelven a recrear un mundo de creación posiblemente especulativa, carnaza para críticos y especialistas. La ”Arietta”, en concreto, tal vez la palabra más alta jamás salida de la pluma del autor, era para Rolland, la osadía de describir la realidad sobrenatural, Si bien, el corte formal del maestro, pese a estar envuelto por un complejo de contrapunto, era todavía clásico. La forma de la “Arietta”, (cinco variaciones sin solución de continuidad), está ya libre de todo vínculo, siendo fantástico y errático su progresar: un movimiento que turbó obviamente a los comentaristas decimonónicos, si pensamos que Lenz, encontró en él intenciones humorísticas y hasta la demencia del genio.

El chelista Pablo Fernández, ofrecerá dos suite para el instrumento de J.S. Bach, en el Auditorio Pascual Veiga de Mondoñedo- mañana, día 22, a las 20 30-, un instrumentista con los vientos favor, por haberse educado en un ambiente musical por parte de su padre- chelista de la”ONE”- y su madre y que se formó en la Escuela Superior Reina Sofía, teniendo como maestros a Asier Polo y Natalia Shakokovskaya, además de ampliar en el método Suzuki, con Arantza López. Realizó sus primeras experiencias con el “Concierto para chelo”, de Antonin Dvorak, y con la “RFG”, dirigida por Antoni Ros Marbà. Destaca su trabajo discográfico para “Sony Classical”, junto a su compañero Denis Kozhuklin, “Reflection”, en el que grabaron la “Sonata”, de Sergei Rachmaninof, con otras piezas en arreglos de M. de Falla y de Enric Granados, con el testimonio por excelencia de Pau Casals, “El cant dels ocels”, por su voluntad reivindicativa.

Johann Sebastian Bach, en elección por dos de las suites para chelo, género que, en su estilo, había tenido como predecesores a Domenico Gabrielli y Giovanni Degli Antoni, aunque nuestro compositor consolida un estilo que será referencial para la evolución del instrumento, que desplazará a la habitual viola de gamba. Tardarán años, para que este instrumento, recupere su vigencia a través de las corrientes historicistas vigentes desde hace casi medio siglo. Dudas quedan sobre la composición de las mismas y será Paul Casals, una figura clave en su recuperación. No se guardaba un manuscrito autógrafo y en todo caso, quedarían varias copias en manos de Anna Magdelana, su segunda esposa o las de Johann Peter Kellner, un amigo y organista. La primera edición impresa del conjunto de las suites, nos lleva 1825, a cargo de la casa “Probs” vienesa, con el equívoco título de “Seis sonatas o estudios para violonchelo solo”. Ese término de “estudios”, se había asignado también a “sonatas” y “partitas”, para violín, con evidentes pretensiones comerciales y pedagógicas. La curiosa semejanza con las “Suites inglesas” para clave, permite suponer que las dos series, pertenecen a la misma época.

Para este sesión, la ”Suite nº 1, en Sol M. BWV 1007”, en sus seis tiempos, desde el “Preludio” a la “Allemande” de talante majestuoso y plena de intensidad expresiva, en una cascada de semicorcheas, para seguir con la “Courante”, en un salto ligero sobre una rítmica bien acentuada, de carácter a modo de danza ligera, entre caprichosa y distendida. La “Sarabande”, en sus cuatro frases sencillas que da entrada a los “Menuets I y II”, claramente contrastados en cuanto a su oposición, cerrando la “Gigue”, con su nota repetida del tema, que Pau Casals, ejecutaba ligeramente sincopada.

La “Suite nº 3, en Do M. BWV 1009”, igualmente en seis tiempos, con un “Preludio” que se elabora sobre un movimiento continuo de escalas y marchas armónicas de arpegios, que afirman la tonalidad, con un centro poderoso y largo y una coda iniciada con una referencia a la escala del tono. La “Allemande”, resulta una larga pieza sobre ritmos acelerados en fusas, a la vez firmes en su libertad. La “Courante”, destaca por su agilidad de movimiento continuo de ligeras corcheas para pasar a la “Sarabande”, en puro contraste con respecto a ella, merced a los graves acordes que avanzan una melodía sencilla, en forma de danza solemne. Las “Bourrés I y II”, resultan piezas de notable acentos por su claridad expositiva, siendo la segunda más fluida. La “Gigue”, sin lugar a dudas, resulta vigorosa en su evolución e impulso, por lo que tiene de danza popular.