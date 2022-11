La pianista Eva Gevorgyan, solista de la “Rapsodia sobre un tema de Paganini Op. 43” de S.Rachmaninov

Concierto de la “OSG” dirigida por Stéphane Denève , en el Palacio de la Ópera de A Coruña- 20´00 h.-, en el que Eva Gevorgyan será solista de la “Rapsodia sobre un tema de Paganini O. 43”, de Serguei Rachmaninov, del que también se ofrecen las “Danzas sinfónicas Op. 45”, ambas obras tardías, para completar con un maestro de la vanguardia francesa Henri Dutilleux, y un acólito suyo, Guillaume Connesson, con “Le tombeau del regrets”. Eva Gevorgyan, formada en el Conservatorio de Moscú con Natalia Trull, recibió una beca de ampliación de la Ac. Int. Liechestein y de la Ac. Lago di Como, para ampliar con Stanislav Iodenicth, William Grant Nabore y D. Bashkirov, realizando masters con P.Badura-Skoda, Pavel Gililov, Piotr Paleczny y Boris Petroshasnky. Asistió a certámenes como los festivales de Verbier, el Chopin Duszniki-Zuroj o el de Pereggia, siendo finalista y ganadora en convocatorias como el Guiliano Pescara, el Robert Schumann (Düsseldorf), con un segundo en el Van Cliburn, de Dallas. Fue dirigida por maestros como V.Gergiev, Vladimir Spivakov, Vasily Petrenko o Lawence Foster.

Stéphane Denève, es director de la O. Filarmónica de Bruselas, y fue asistente en París de G.Solti, también de George Prête, en la Ópera de París y de Seiji Ozawa, en el Saito Kinen Festival Matsumoto, en 1998. Colaboró con la Royal Scottish National Orchesta, en 2009, y en los estivales PROMS, mientras atendía a sus compromisos en registros discográficos para los sellos “Naxos” y “Chandos”, centrándose en obras de Albert Roussell y Guillaume Connesson. La O.S. de la Radio de Stuttgart, le tuvo en sustitución de Michel Plasson y en el espacio operístico, dirigió en la Ópera de Santa Fe, “Diálogo de Carmelitas”, de F.Poulenc. La O.S. de Saint Louis, contará con sus servicios a partir de la temporada 2025.

Rachmaminov en su obra concertante “Rapsodia sobre un tema de Paganini Op. 43”, estrenada en Baltimore por el insigne L.Stokowsi, y que nacería en principio como un concierto para piano en toda regla, el quinto de su serie, pero otras avenencias desvirtuaron su evolución para beneficio del mismo. Será Fokine quien tenga la última palabra, con la imaginación puesta en la danza, el ballet en concreto, que titulará “Paganini”, de ahí su nombre definitivo, para un estreno en Londres, en el Covent Garden, en la primavera de 1939. Serie de 24 variaciones, muy del gusto del compositor, partiendo de un “Capriccio”, el nº 25, del demoníaco Paganini, taumaturgo del violín, un tema en las apetencias de otros músicos, como es el caso de Brahms. Una serie de dispersos entrelazados, para magnificencia de la obra, siempre alternando estados de disposición anímica, con evidentes subdivisiones.

Valga de antemano un “Allegro” en una escritura temperamental y nerviosa, hasta que en un momento clave, asomará la tentación de una de sus obsesiones, el “Dies Irae” del Medievo, que volverá con insistencia recurrente en algunas de ellas. Eclosiones efusivas, típicas en su estilo, recrean el ánimo de este compendio rapsódico, arrebatado y locuaz, al que no le faltan citas en préstamo de otros colegas como Prokofiev. No faltan detalles líricos, a modo de elementos de transición, en un estudiado equilibrio, hacia la última, en este talante posromántico de consumada energía, siempre con el “Dies Irae”, como persistente amenaza.

Las “Danzas sinfónicas”, entregadas a Eugène Ormandy a comienzos de 1941, tendrían también otra evolución en el planteamiento de sus tiempos, típico de esta etapa final de su vida. Obra de nutrida orquestación, se verá reafirmada por un clarinete bajo, un saxo contralto, contrafagot y un peso importante de percusiones, con xilofón, campanillas y piano. El “Non Allegro”, con tintes grotescos, motivados por los enfrentamientos deseados de maderas acuciadas por la carga orquestal, en un osado desarrollo. Oboes y clarinetes, demanda protagonismo, en un aire apacible, hacia una nueva melodía a cargo de los violines, remarcados por la reexposición de la coda, con apuntes de arpa, campanillas y piano. “Andante con moto (Tempo di Vals), condicionado por acordes disonantes, para una forma de vals esquivo. Pesarán los episodios propuestos por el corno inglés, las cuerdas y curiosas innovaciones animadas, entre pulsaciones enérgicas y timbres de prestancias impresionistas.

El “Lento assai-Allegro vivace”, abunda precisamente en enfrentamientos orquestales, acuciados por los sonidos de campanas de alusivo reclamo, ya que nos encontraremos con esa obsesión recurrente del “Dies Irae”, un permanente punto de atención que, como ya observamos, y que repetirá en algunas de sus obras, son como una especie de vuelta a una forma de idea fija. Un agobiante detalle que al mismo tiempo, enlazará con otro episodio no menos definitorio, en este caso tomado de la liturgia ortodoxa, de su propia tradición eslava. Un recurso libérrimo, profundamente lírico, muy en la línea del romanticismo tardío, bien asimilado en otras obras de Rachmaninov y que en este movimiento conclusivo, se aboca a un enérgico final, en el que esos temas claudican frente a la ostentosa orquestación.

Henri Dutilleux, con “Metaboles”, para el autor, el tratamiento de variadas ideas en un orden diferente y desde ángulos sorprendentes en sucesivas etapas, provocando un cambio ideas melódicas, armónicas y rítmicas en el conjunto de la pieza. Pura experimentación en cinco espacios superpuestos y ajenos a cualquier pausa. Cada uno, excepto el final, destaca por el tratamiento de un grupo instrumental concreto, lo que podrá inducir a calificar la obra como un a modo de ”Concierto para orquesta, partiendo de una serie de acordes tratados por viento-madera, sobre un Mi natural y apuntes de cuerda en “pizzicatti” y arpa. Algo debe al Stravinski temprano. En el segundo tiempo, serán las cuerdas en “divisi”, quienes recreen un ambiente colorista, siendo el contrabajo quien defina la personalidad del tercer tiempo, con predominio de metales, para que en el siguiente, resuelvan las percsiones su trazado. En el quinto, son los instrumentos en perfecta familiaridad, quienes encuentren las combinaciones combinando elementos rítmicos, armónicos y melódicos. Movimientos que se resuelven desde “Incantatoire”, a “Lirieaire”, “Obsessionnel”, “Torpide” y “Flamboyant”.

Guillaume Connesson, su acólito con “Le tombeau des regrets”, compositor joven con formación en el Conservatorio Boulogne Billancourt, teniendo como maestro a Marcel Landowski, en composición y en el Conservatoire National Region de París, en dirección, con Dominique Rouits y en orquestación con Alain Louvrier. Músico que admite marcadas influencias de la tradición barroca de Couperin, el romanticismo en plenitud de tendencias wagnerianas y de Richard Strauss, las corrientes impresionistas no tan distantes de Claude Debussy y Maurice Ravel o la muy particular de Olivier Messiaen, en obras como “Turangalila Symphony” o la ópera “Saint François d´Assis”. Fue músico en residencia de la Orchestre National des Pays de la Loire y compositor asociado de la Royal Scottish National Orchestra. “Metaboles” de Dutilleux, es obra con la que mantuvo un especial interés y en su catálogo personal, destacan “Oniris”, “The Ships of Isthar”, “Feux d´Artifice”,”Trilogie Cosmique” o “Flamenschrift”.