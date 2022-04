La pobreza impide el futuro

AYER en una televisión dijeron que llevamos ya cinco días hablando del sopapo que Will Smith propinó a Chris Rock: sin duda, el asunto se apoderó de la narrativa global. Andamos así, mezclando guerras y sopapos. No faltará quien sepa más del tortazo que de las vidas torturadas de la gente que todavía huye de la guerra. Perdemos mucho la perspectiva en esta olla informativa contemporánea en la que todo se cuece. Pero es que los morbos siempre dieron muy buen caldo.

Estalló la guerra y estalló la economía. En tiempos de relatos enfrentados, el gobierno insiste en que la guerra está disparando los precios, los carburantes, y que la inflación ya trepa por ahí como un mono loco. Acaba de dar el máximo desde 1985, y cuando eso sucede en los despachos se tientan la ropa.

Pero otros piensan que el mal en la economía viene de más lejos, a causa del orden mundial, que está en danza permanente sobre el magma de la incertidumbre. La estanflación, ese palabro, que tan bien usa el gran José Carlos Díaz, hace tiempo que se amasa en silencio. A la economía no le gusta lo impredecible. Reacciona con gran irritación, como si se tratara de un gremlin peligrosamente alimentado después de medianoche.

También está el uso de la energía como arma de guerra. El relato de la batalla del gas es fascinante, si no fuera bastante terrible. Cómo manejar el cotarro con la mano en el grifo del gasoducto, o sea, esa es la cuestión. Putin conoce ese poder, lo tuvo en cuenta antes de la invasión. A causa de la crisis energética los precios se disparan. Los ciudadanos no sólo tienen que pagar facturas brutales (veremos qué pasa ahora, conseguido, no sin discrepancias, el permiso de Europa para tratar la electricidad como una excepción ibérica), sino que todo acaba repercutiendo en las cosas de comer.

Ir al supermercado empieza a ser una tortura. Pedro Sánchez tiene que hacer encaje de bolillos en lo que sin duda debe reconocerse, basta con ver la orina del enfermo en las gráficas de los economistas, como el momento más complejo de solucionar de la legislatura. Sí, volvemos a aquella verdad incómoda de Clinton o de sus asesores: “es la economía, estúpido”.

Lo que James Carville proponía con esa frase era centrarse en las necesidades de los ciudadanos. En las carencias. Las elecciones se pierden en los discursos y en las batallas internas, pero mucho más en los bolsillos de la gente. El miedo es más miedo cuando llega a la cesta de la compra.

Por debajo de la geoestrategia mundial están los cascotes de la guerra y las casas humeantes que pertenecen a personas concretas. Lo concreto siempre es doloroso. Por debajo de los debates económicos, de la desgasificación de la electricidad, de la batalla soterrada entre la vuelta urgente y demasiado pragmática al carbón y a lo fósil frente a la apuesta definitiva por las renovables, está el día a día de la gente. Los salarios bajos, el alza imparable de los precios.

La pobreza impide el futuro. Biden acaba de liberar un millón de barriles de petróleo al día, para salvar la coyuntura en el plazo de medio año. Hay que bajar la gasolina y la luz, evidentemente, y la comida, porque lo contrario derivará en un estallido social impredecible. Sí. Pero el futuro se escribe en otra clave energética, y más en el país del viento y del sol.