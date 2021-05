La prevención como conducta inteligente

Todas las culturas aparentan tener claro que la prevención es algo obvio; pero la realidad es contradictoria. Dice un proverbio chino, “excava el pozo antes de que tengas sed”; un proverbio armenio, “repara tu trineo en el verano y tu carreta en el invierno”; y un proverbio holandés, “no puedes impedir el viento, pero puedes construir molinos”. Catón decía: “El golpe esperado es menos duro”; Séneca repetía: “Los males previstos resultan menores”; y nuestro Baltasar Gracián nos lo dijo de muchas formas: “para el hombre prudente es más fácil prevenir que remediar”, “para prevenidos no hay acasos”, “prevén en la fortuna próspera para la adversa”.

Los escandinavos no eran menos claros: “No apagues la antorcha que humea si no tienes otros fuegos que alumbren mejor”, aconsejaba Henrik Ibsen; y William Shakespeare era contundente: “El hombre cauto jamás deplora el mal presente; emplea el presente en prevenir las aflicciones futuras”. Una cosa es que lo aconseje todo el mundo y otra cosa es que alguien haga caso a los consejos que otros le dan.

Aún así, la edad es la mejor escuela de la vida; pero, igual que hay estudiantes que pasan por la universidad sin que la universidad pase por ellos, hay personas que pasan por la vida sin que la vida haga mella en ellos. No aprenden nada, como si la amnesia pudiese más que la experiencia. Acaso el problema esté en la inteligencia. Henri Bergson escribió en L’Évolucion créatrice: “La inteligencia se caracteriza por una incomprensión natural de la vida”; y su paisano Albert Camus solía decir que “la inteligencia prisionera pierde en lucidez lo que gana en intensidad”.

Otro francés, René Descartes, muchos años antes, anticipó en su Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les Sciences de 1639 que “no es suficiente tener una buena mente; lo principal es saber usarla bien”, lo cual refrendó Thomas Fuller en Gnomologia, allá por 1732, al decir que “una buena cabeza es mejor que cien manos fuertes”, y refinó unos 46 años más tarde Samuel Johnson con aquello de que “la mente verdadera, fuerte y sólida es aquella capaz de abrazar de igual forma las cosas grandes y las pequeñas”.

La historia reciente, sembrada de cadáveres pandémicos, nos enseña la importancia de la prevención, la utilidad de la profilaxis y el valor de la inmunización a través de las vacunas. Las autoridades sanitarias y sus acólitos mediáticos han infestado el ambiente de miedo y terror a la infección para no dañar la reputación del mausoleo de la salud.

La prevención era la consigna; la vacuna era la redención, el perdón, la aspiración suprema, la libertad de movimiento (que no de pensamiento), el éxito de la gestión política, el horizonte de la salvación.

Asumiendo que esta post-verdad tiene una interpretación facticia, posee la virtud de la prevención, de la que se debieran extraer otras verdades y conductas profilácticas, aprovechando lo que decía Erich Fromm hace 66 años en su The Sane Society: “La razón es la facultad del hombre para agarrar el mundo por el pensamiento, en contradicción con la inteligencia, que es la capacidad del hombre para manipular el mundo con la ayuda del pensamiento”.

Sin vacuna, parecía claro que la mejor forma de no infectarse era evitar la infección; con vacuna, la cosa se suaviza y nadie excluye volver a las andadas. Del diluvio pandémico hay que aprender algunas lecciones. Como decía Edgar Watson Howe, recién finalizada la Primera Guerra Mundial, en Ventures in Common Sense: “Ningún hombre es inteligente, excepto en comparación con otros que saben menos; el hombre más inteligente que jamás haya vivido tiene razones para avergonzarse de sí mismo”.

Con los tiempos que se avecinan, muchos tendrán que lamentarse de decisiones y acciones inadecuadas, de cuyas consecuencias no podrán escabullirse porque todos hemos sido y somos víctimas de las decisiones de la autoridad a la que por civismo o educación aceptamos obedecer.

Ahora, por lo menos, esperamos que la reflexión, el aprendizaje y la rectificación ayuden a redimir las conductas ignorantes, las imposturas políticas y los abusos injustificados.

En términos de salud, con que aprendiésemos la lección preventiva ya sería un gran éxito social. El aparato sanitario está para proteger la salud de los ciudadanos en cualquier circunstancia; no está para ser juez y verdugo ante plagas; ni para ser objeto de aplauso o mofa por conveniencia política. Los expertos deben tener cara y curriculum; no puede haber 17 grupos de expertos, cada uno con un carnet distinto en la boca. El sistema debe entender que la prevención no es solo válida para la infección y el contagio masivo que lo colapsa. La prevención es aplicable a cualquier enfermedad; y durante esta pandemia, igual que ha ocurrido a lo largo de décadas, lo que está matando a la población son el corazón, el cáncer y la cabeza; órganos rendidos al abandono por miedo al bicho.

Todas las enfermedades crónicas, que representan el 80% de la morbimortalidad en sociedades avanzadas, con las cardiopatías, el cáncer y los trastornos del sistema nervioso a la cabeza, son procesos que se van gestando en nuestro organismo a lo largo de décadas antes de dar síntomas.

Son patologías sobre las que se puede hacer una prevención activa durante años para disminuir su prevalencia, su incidencia y la discapacidad y muerte que generan, en mucha mayor cantidad que el diluvio pandémico, en términos absolutos.

El sistema no puede sonreír cínicamente porque las olas coronavíricas se aplanen, ignorando el tsunami de patologías crónicas que tiene encima y que es el que verdaderamente arruina la vida de las personas y quiebra al sistema público de salud, cuando la gente no es obligada a permanecer encerrada en sus casas.

La edad no es una carga similar para todos. Cosechamos la vejez que sembramos a lo largo de nuestra vida. Con el tiempo, todos pasamos una frontera a partir de la cual el movimiento es más lento, el pensamiento es más torpe, la memoria es menos ágil, el interés es más selectivo, los sentimientos son más racionales y la salud es más frágil. La vejez no puede prevenirse, pero parte de sus consecuencias sí, sobre todo las que tienen que ver con el deterioro de la salud y la discapacidad.

En términos de educación mediática, social y personal hay mucho que aprender de esta experiencia tóxica de lascivia verbal. Hablar de más es muy ibérico. Se han dicho muchas cosas sin razón ni conocimiento; se han empleado muchas horas de radio y televisión y muchas hojas de periódico no para educar e instruir sino para confundir, atemorizar y politizar la desgracia.

La estadística de muertos no ayuda a levantar un país ni a consolar a una familia cuyo poder adquisitivo la orienta a un horizonte de miseria. La enfermedad no puede ser tratada con el mismo sensacionalismo morboso que las tragedias conyugales de los que venden su intimidad sin el menor rubor.

Decía Ali Ibn-Abi-Talib en sus Sentences de la Edad Media que “la lengua de un hombre sabio se encuentra detrás de su corazón”. Benjamin Franklin lo refinaba en las hojas del Poor Richard’s Almanack, una década antes de la Guerra de Secesión Americana, con una frase hierática: “El corazón del tonto está en su boca, pero la boca de un hombre sabio está en su corazón”.

En términos políticos habría que escribir un tratado sobre lo que no se debe hacer en una situación de crisis global, sin circunscripción geopolítica ni límites de ideología territorial. La falta de respeto y el no saber escuchar son rasgos de soberbia que adornan a todo ignorante. En A Preface to Morals, Walter Lipmann escribía en 1929: “Entender la sabiduría requiere sabiduría; la música no es nada si el público es sordo”.

Quien gobierna y educa debiera saber inclinarse, con humildad, a beber en la fuente de la sabiduría, y disfrutar del consuelo, como diría el comediógrafo latino Tito Maccio Plauto, de que “no por años sino por disposición se adquiere sabiduría”, aunque, según Jean-Jacques Rousseau, “la juventud es el momento de adquirir sabiduría y la vejez es el momento de practicarla”.

En cualquier caso, para hacer prevención de estos dos males crónicos que afligen a nuestra cultura, sería conveniente entender el significado de lo que Oliver Wendell Holmes decía en The Poet of the Breakfast Table: “Hablar es la provincia del conocimiento y escuchar es el privilegio de la sabiduría”.