La primera ministra se va de fiesta

EL VERANO siempre fue muy de culebrones, pero ahora ya es cosa de todo el año. Será por la omnipresencia de los móviles, las cámaras, las redes, y en este plan, que ya todo está sujeto al escrutinio público, incluido lo privado. Aunque hay que reconocer que una primera ministra es un cargo público, evidentemente. No parece que Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia, estuviera ejerciendo como tal esos vídeos o fotografías de la fiestuki a la que por lo visto acudió. ¿Uno no puede dejar ni un segundo de ser primer ministro? Pues a lo mejor.

Ignoro si Marin es una primera ministra excelente, normal o sólo regular, y no me puedo levantar ahora a comprobarlo, que hubiera dicho Umbral. Parece que es una de las más jóvenes en el cargo, 36 años, pero imagino que la juventud no será un pecado, como tampoco creo que deba considerarse la mayor de las virtudes (depende). No suele aparecer Sanna Marin mucho en los papeles, aunque sí recientemente, con motivo de la decisión de su país, junto con Suecia, de iniciar los trámites para la futura incorporación a la OTAN. Pero su video de fiesta se ha hecho viral, como se dice ahora continuamente. Más que cualquiera de sus decisiones políticas.

Más allá de convertir esta sociedad es un homenaje a la ‘vieja del visillo’ de José Mota, algo de lo que sin duda llevamos camino, uno se pregunta por qué es censurable la actitud de la primera ministra, al menos hasta donde sabemos. ¿La diversión es definitivamente mala? ¿Debe ser censurada más allá de ciertas edades? ¿Prohibida para ciertos cargos en su tiempo libre?

Inevitablemente nos recuerda el ‘partygate’ de Boris Johnson, del que ya hablamos aquí, y que terminó costándole el cargo (al menos, aparentemente). Las circunstancias, en el caso de Johnson, eran muy diferentes: una pandemia, unas normas para toda la población... En fin, ya lo saben. En eso se apoyaban las críticas, aunque, por qué no decirlo, también dejaban entrever cierto aire de moralina, por otro lado, bastante previsible. No diré que lo de Johnson fuera lo más estético del mundo, desde luego que no. No diré que, dada la situación, fuera admisible. Pero si empezamos a analizar las actuaciones políticas de Johnson, creo que sería fácil encontrar muchísimos motivos, más fundamentados y más importantes, para la crítica.

Lo de Sanna Marin es diferente. Ha ejercido, creo, su derecho a divertirse. Su derecho a la vida privada. Vivimos un tiempo en el que se confunden las cosas con demasiada facilidad, supongo que no siempre inocentemente. Estas actitudes maximalistas resultan preocupantes, sobre todo si no se producen con los suficientes datos, sino sólo por las apariencias, sólo como resultado de las ‘viralizaciones’ en las redes sociales, y cosas así. Hay una gran tendencia a la descontextualización, con intención o sin ella.

Ya digo: ignoro la competencia política de Sanna Marin. Ignoro su calidad como primera ministra. Pero creo que ese es otro asunto. No podemos caer una y otra vez en la superficialidad, en el maniqueísmo, en las actitudes peligrosamente puritanas, que se escandalizan de una simple fiesta de una primera ministra. ¿Por qué? ¿Debería optar por apartarse de la gente, de los amigos, de la vida real, mostrarse altiva y artificialmente seria y enfadada con el mundo, para así parecer más responsable y más digna de las alturas?