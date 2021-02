DE no suceder una real desgracia, los dioses no lo quieran, no me llegarán los días para verlo. La leyenda y la tradición esotérica lo anuncian pero no ponen fecha al final de la monarquía borbónica en España. Por tanto, le daremos el beneficio de la longevidad antes de dejar paso libre a la 3ª República, que tanto me gustaría proclamar desde el balcón de mi casa. No por el hecho en sí, sino por salir de esta encrucijada tan anacrónica y antidemocrática, consagrada en la Constitución. No, no llegará el día en que tome la bandera tricolor (no venero ninguna bandera) y la haga ondear en mi fachada.

Quizás mis nietos alcancen esa fortuna si se cumplen leyenda y tradición. La primera nos ha transmitido que la monarquía borbónica, iniciada con el francés Felipe V, alcanzaría su final en el reinado de un futuro Felipe VI. ¿Será esa la razón por la que durante 314 años ningún monarca llevó tal nombre? ¿Por qué Sofía y Juan Carlos lo escogieron para su heredero? ¿Fue el dedo del destino quien señalo al niño en la pila bautismal? Hasta aquí el designio de la leyenda. El tiempo responderá.

Segunda parte. Una tradición española dice que los reyes y reinas deben descansar eternamente en El Escorial. Y que cuando se completen los 26 sepulcros de mármol desaparecerá la monarquía. Gracias a que un par de ellos prefirieron otros panteones, quedan dos lugares libres esperando por Juan Carlos I y Sofía. ¿Si no los reclaman, pondrán Felipe y Leticia el punto final al reinado de su estirpe? En verdad que resulta inquietante tanta coincidencia y, además, que la suma de sarcófagos, 26, sea igual a 8. En número regidor del cambio y de la catarsis, según los seguidores de Pitágoras. Por estas razones, volando por encima de las reyertas políticas ocasionales, auguro que la princesa Leonor no reinará. Lo cual no es óbice para que la preparen mediante una educación clasista, de élite adinerada, como mandan los cánones de quienes se mecen en las cunas de los privilegios. Para qué indignase o escandalizarse. Imagínenla ganándose la vida empleada en una fundación bancaria. Lo hará dignamente, pero yo no lo veré.