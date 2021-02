La realidad catalana

SÍ, realidad, no hace falta otro eufemismo. Se hablaba y mucho de que en estas elecciones se terminaría con la fractura catalana. A buena fe que se acaba. Pese a una enorme caída en participación, y esta vez, pese al tradicional absentismo del ciudadano catalán, la pandemia sí ha sido un factor determinante y gracias al voto por correo aún no ha sido mayor la debacle participativa, los resultados arrojan un veredicto claro, a saber, cada vez hay mayor fortaleza de los partidos independentistas. Prepárense señores políticos para el alto voltaje. Choque de trenes en el horizonte inmediato entre el gobierno central y el de la Generalitat. A la debacle estrepitosa de Ciudadanos, ganado a pulso con la fuga y desaparición de sus líderes, como también de su discurso, y donde buena parte de esos votos han ido a un Salvador Illa y su PSC que aún doblando escaños respecto a hace cuatro años no ha sido el revulsivo esperado aunque sí ha tenido un cierto, digamos, efecto épico, la derecha no nacionalista se hunde o no remonta vuelo alguno, –Casado debería mirárselo, aunque ya avanzó que con él no iba el resultado y no dimitiría– y Vox que sigue siendo la sal y pimienta de unos años arañando ese voto más duro e identificado con España. Entre Vox y PSC se reparten el botín de un Ciudadanos que hace cuatro años rozó el éxtasis para pasar a la inanición e inacción pasmosa.

La partida se juega en una doble opción, o nacionalismo a la gresca con el añadido de activar de nuevo el soberanismo y la tensión, y ya sabemos que entre ellos, entre unos y otros, la relación es mala, o intentar un nuevo tripartito de izquierdas si los votos alcanzan, preludio de nuevos vaivenes sin duda entre Barcelona y Madrid.

Si estaba mal la situación política, solo aliviada por la crisis del coronavirus, la cosa no cambia para mejor con el resultado que se avizora. El precipicio sigue ahí y eso es negativo para todos, como también el hartazgo que se ha instalado frente a unos y a otros incapaces de solucionar, avanzar, hablar y respetar el espacio político y constitucional. O propuesta nacionalista o propuesta republicana y en medio un partido socialista que puede acabar naufragando pese al fuerte resultado obtenido sobre todo teniendo en cuenta escrutinio pasados.

No han añadido puentes algunos, al contrario, han arrojado dardos envenenados, empeñados en lanzar fuegos de artificio, con Iglesias a la cabeza y su concepto de democracia. Quizás debería leer un poco más a David Held y sus once tipologías de democracia, ninguna bolivariana. Pero puestos a erosionar y desacreditar las instituciones, incluida la democracia, algunos interpretan el papel a la perfección de la incoherencia, y cierto cinismo.

La fractura sigue. Todo apunta a que no habrá tripartito de izquierdas que vistas las cosas, y estando en Moncloa como están las tensiones, sería lo menos malo. Sabe el nacionalismo soberanista que más tensión solo acelerará aún más la confrontación con el riesgo de tensionar a una sociedad dividida en dos bloques antagónicos.