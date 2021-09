La realidad como ficción

ESTUVE viendo unos informativos y, ante la acumulación de sucesos y malas noticias, me pregunté si estaban basados en hechos ficticios. Ojalá, me dije luego. Hay mucho bulo, como se decía antes, pero parece que se cuela más por el embudo de las redes, y vamos tragando, buscando una verdad entre la niebla. Pero lo mismo que las series de televisión presumen a menudo de estar basadas en hechos reales (lo decía ayer Harguindey, en lo suyo), acabas creyendo que ciertas noticias están basadas en esas ficciones, por aquello de que la naturaleza imita al arte. La conclusión es que todo se retroalimenta. ¿Hay un exceso de realidad o hay un exceso de ficción?

Como este tiempo es líquido, ya decíamos ayer, es normal que lo que pasa y lo que podría pasar terminen coincidiendo y mezclándose en la coctelera. La misión de los guionistas (ahora más en las series que en Hollywood) tal vez consista en inventar historias que podrían ser, pero que no son, al menos de momento. Es decir, ser creíbles, sí, pero no un mero reflejo de la realidad. Más que nada porque la realidad podría quejarse de ser plagiada.

Pero lo cierto es que hay series que intentan ser lo más realistas posibles, que incluso discurren sobre la actualidad, la interpretan, y me pregunto si la modifican. Ahí están todas esas series sobre presidentes (y presidentas) norteamericanos, sobre guerras ganadas, perdidas e imposibles de ganar. Muchas presumen de imitar al dedillo lo que pasaba en los combates lejanos o en el ala oeste de la Casa Blanca, lo que haga falta. Tienen especialistas que saben cómo se hace esto y aquello, documentación a tope, y la libertad que te da saber que tus decisiones como presidente ficticio no van a influir en nadie, ni a causar cambios reales en la vida de la gente, salvo en los índices de audiencia.

Incluso, viendo un noticiario, de pronto escuchas a alguien que dice: “eso ya pasó en una serie”. Y refiere el episodio. Lo que te hace dudar sobre dónde está la verdad, dónde la realidad misma. Hay políticos que ven series (no sólo Iglesias, que además ya no es político, suponiendo que uno pueda dejar de serlo), y es posible que algunas de sus ideas y sus decisiones vengan influidas por personajes de la ficción, ya no necesariamente más interesantes que los de la realidad. Hay una gran batalla sobre la popularidad de héroes y villanos, más allá de que estén en la imaginación o en los titulares de los periódicos. Trump siempre me pareció una ficción (con muchas licencias de guion) y resulta que era de verdad.

La omnipresencia de las pantallas hace que todo termine pareciéndose. Las series medievales (dragones aparte) no se diferencian tanto de algunas imágenes que recibimos del presente. De hecho, viendo informativos, terminas pensado que la ficción se va a quedar necesariamente corta, por mucho que intente superarse. No hay quien supere a la vida, me parece.

A veces pienso que es una especie de venganza. El arte de este tiempo me parece en exceso realista, más preocupado por el mensaje y por la intención que por el mero hecho artístico (recuerden el arte por el arte). Se han introducido demasiados parámetros pseudomoralistas y contaminadores en la creación, demasiadas vigilancias puritanas en este tiempo de tristes dogmatismos, y eso hace que perdamos interés por lo artístico, cada vez más controlado, y prestemos más atención a la realidad, que es la que ahora va por libre. Esta realidad desbocada y televisada debería poner el cartelito: “basada en hechos ficticios”. Eso sí: siempre superándolos de largo.