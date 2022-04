La realidad, una montaña rusa

VIVIMOS tiempos feroces, pero la vida no se detiene, ni el fútbol. Hay una rara persistencia de lo habitual, cuando deberíamos estar llevándonos las manos a la cabeza por la peligrosa deriva que va tomando el mundo. Se habla de lo doméstico, los periódicos empiezan a sacar la guerra en Ucrania en tipografías más pequeñas, mientras Lavrov dice que la Tercera Guerra Mundial es posible, así, como quien añade un detalle a la conversación de sobremesa. Parece un recordatorio macabro: “no se olviden de la bomba”.

Veo gráficas sobre cuánto mataría una bomba de esas. Los especialistas (los que sean) se refieren a lo nuclear más de lo que sería deseable. Explican usos posibles en un conflicto, y de pronto te paras a pensar que hay un país en este continente en el que la gente bajaba a por el pan y a tomar una cerveza hace sólo un par de meses y ya no puede hacerlo. Vivimos tiempos feroces.

El descontento está fraguando en pensamientos antidemocráticos. Parece surrealista, también algo suicida, pero es así. La gente a veces se va por la tangente, intenta abreviar. Le parece que se ha hecho mucha política barroca y cree que el pragmatismo consiste en ir al grano allá donde esté el grano. Hay un desprestigio, igualmente suicida, del conocimiento, alentado por gobiernos que se alimentan de ese desprestigio y del ruido y la furia.

Hay una epidemia de política ligera y superficial y también muchos presidentes viviendo en la impopularidad. Otros, en la más absoluta división. El consenso se veía como una cosa aseada y digna, el hermoso poder del diálogo, pero pronto se extendió la filosofía de patio de recreo y algunos se llevaron el balón a casa: si yo no juego no juega ni dios. Algunos no identifican la puerilidad, creen que este tono es el tono normal, creen que el éxito viene de la tensión, la bronca y el gesto desabrido. Apenas hay lugar para la calma, la realidad es, dicho sea sin segundas, una montaña rusa.

Ya empieza a ser una costumbre lo de gobernar sociedades muy divididas. Trump no tuvo empacho en provocarlo, con su lenguaje tuitero (ahora llega Elon Musk: si no te gusta una red social, cómpratela). Macron gana las elecciones y parece que para disgusto de muchos, incluidos bastantes de los que lo han votado. En qué quedamos. Hay más gente de lo que parece dispuesta a escuchar sólo lo que quiere oír, lo que le susurran al oído, hay más gente de lo que parece que sólo escucha lo que coincide con sus ideas porque cree que sus ideas son siempre certeras y estupendas, faltaría más.

La búsqueda de acuerdos parece ser una quimera. Hay quien piensa que acordar es de blandos. Se saca pecho con las opiniones contrarias, tener un enemigo mola, y por eso hay mucho presidente gobernando a la contra, salga el sol por Antequera y póngase por donde quiera. Boris Johnson, populista, dicen que fiestero, vive en perpetua confrontación y ahí está, sin despeinarse (es un decir). Aumentan los liderazgos propagandísticos, actorales, en la guerra y en la paz. La realidad, dicen, ha dejado de existir, incluso se niegan los muertos en batalla, las cámaras ya no certifican nada, ni los focos, lo que importa es meter bien la cuña publicitaria. Lavrov dice, así de pasada, que la Tercera Guerra Mundial es posible, porque nada es verdad salvo la muerte.