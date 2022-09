La rebaja fiscal

DIGAN lo que digan los socialistas, Feijóo les ha metido un gol en toda la escuadra. La hemeroteca es mal enemigo cuando alguien rectifica sin reconocerlo, y por mucho que María Jesús Montero, Ximo Puig y otros dirigentes del PSOE se desgañiten diciendo que ellos no hacen seguidismo con el PP, que lo que proponen ahora solo favorece a las clases bajas y medias pero no a “los ricos”, la mayoría de los españoles no entran en disquisiciones sobre tramos, tarifa autonómica, deflactación, IRPF y patrimonio, sino que hacen una lectura simple: el PP lleva tiempo defendiendo la necesidad de bajar los impuestos, el PSOE no quería, y ahora quiere.

El PSOE ha arremetido contra el PP por su insistencia en revisar a la baja los asuntos fiscales porque los españoles están crujidos a impuestos. Han acusado a Feijóo de demagogia, electoralismo, irresponsabilidad y toda clase de adjetivos.

Pues ahora, ese argumento de que hay que hacer algo con los impuestos, ya lo empiezan a defender varios barones socialistas e incluso el Gobierno central. Poniendo el acento, eso sí, en que lo que proponen favorece a las clases medias y bajas exclusivamente, pero castiga a “los ricos”, siempre los ricos.

Meten en ese compartimento a quienes ganan más de 60.000 euros anuales, que a la hora de la verdad significan menos de 4.000 euros netos mensuales, un buen salario, lo que hasta que se produjo la crisis se consideraba propio de una familia de clase media. En ningún caso de “ricos”. Si fuera así, la mitad de los cuadros de Podemos, por ejemplo, además de formar parte de “la casta”, también pertenecerían a partir de ahora al gremio de “los ricos”.

La impresión desde fuera del Gobierno es que el PSOE ha entrado en pánico. Por mucho que aseguren que ellos tienen encuestas que dicen que han ganado terreno en los dos últimos meses, no actúan como si lo creyeran, porque cometen errores de bulto. Atacaron ferozmente a García Page, casi tanto como suelen atacar a Feijóo, pero a la hora de la verdad se advierte un distanciamiento de importantes socialistas hacia Sánchez que no augura nada bueno. Lo de Ximo Puig es significativo.

A Sánchez le echó su partido hace seis años. Que se ande con ojo.