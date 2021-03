La respuesta madrileña

LA ya presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid ha dado un paso que no ha dejado a nadie indiferente. Y si bien es cierto que la actual crisis económica y sanitaria no constituye el contexto más adecuado para celebrar, una vez más, unas elecciones autonómicas, no es menos cierto que es difícil diseñar planes de recuperación y medidas de gestión con la amenaza constante de una moción de censura que, al estilo de lo sucedido en la Región de Murcia, pudiese echar por tierra cualquier proyecto político y administrativo. Si a ello le unimos la obsesión del PSOE y de Pedro Sánchez por hacerse con el control de la joya de la corona de las Comunidades Autónomas, parece lógico que Isabel Díaz Ayuso haya decidido disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones.

Lo extraño es que, dadas las sibilinas negociaciones entre el PSOE y Ciudadanos en la comunidad autónoma uniprovincial del sudeste español, no haya sido el propio Fernando López Miras el primero en firmar el decreto de disolución de la Asamblea Regional (salvo por temor al auge de Vox). Sin duda arriesgó. De momento, parece que acertó. Por su parte, la presidenta madrileña estaba en situación de vulnerabilidad política y debilidad legislativa, sobre todo teniendo en cuenta que ni ella ni el presidente nacional del PP tuvieron notificación ‘previa’ relativa ni a la moción murciana (el aviso llegó tres horas más tarde), ni a sus efectos colaterales en los territorios en los que el PP gobierna en coalición o alianza con Cs.

Ahora, salvo sorpresa y si lo permiten los tribunales, habrán de ser los madrileños quienes respondan en las urnas a las siguientes preguntas: 1) ¿Consideran el proyecto político de Díaz Ayuso idóneo para los intereses económicos, sociales y sanitarios de Madrid? 2) ¿Interpretan el adelanto electoral, o las mociones de censura, como acciones destinadas a paralizar los 214 proyectos asociados a 22.000 millones de euros de los fondos europeos, o los 600 millones ya dispuestos para ayudas directas a pymes, comercios, hostelería, autónomos y formación? 3) ¿Entienden las mociones registradas por el PSOE y Más Madrid como un paso desesperado para hacerse con el poder en la Comunidad madrileña? 4) ¿Interpretan los devaneos de Cs como un giro a ese centro que pretende abanderar, o como una sumisión de Arrimadas a los postulados del PSOE y, por extensión y como hubiese sucedido en Murcia, también de Podemos?

5) ¿Ven el pretendido ‘diálogo’ entre el PSOE y Cs como una oportunidad, o como una estrategia destinada a aislar a la derecha? 6) ¿Irán a votar para ser fieles al partido que defiende sus ideales y valores, u optarán por la abstención y permitirán que fuerzas rupturistas y transgresoras decidan su futuro? 7) ¿Apostarán por la estabilidad y por un Gobierno que afiance la imagen de Madrid en el exterior, o se decantarán por una coalición en constante fricción que genere desconfianza en las instituciones que distribuyen los fondos europeos? Y 8) ¿Aceptarán el ataque indisimulado y hasta machista al que sigue estando sometida la presidenta madrileña? Con sus votos nos responderán.