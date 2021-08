La “RFG” con el trompetista Pacho Flores, en el “Festival Internacional de Santander”

Visita de la “RFG” al Festival Internacional de Santander con presencia en la Sala Argenta, bajo la dirección de su titular Paul Daniel y la colaboración de nuevo del trompetista Pacho Flores, cuando aún suena en la memoria reciente la obra elegida para cerrar la temporada, “Caballos mágicos” de Christian Lindberg. Para esta cita, se eligen piezas a la altura del programa requerido, desde Leonard Bernstein, a Arturo Márquez, Alberto Ginastera y A. Piazzolla. La obra de Lindberg, llegaba como encargo de nuestra orquesta, la “Bilkent S.O.” y la “Swedish C.O.”, en una dedicatoria al propio intérprete y que gozó del estreno español, con la formación compostelana. Un alarde de despliegue de recursos técnicos, los mismos que recordamos de otras citas. Seis secciones y cada una inspirada en una raza de equino: la fantasía de “Pegaso”, el poderío de los ibéricos andaluces y lusitanos, la raza norteamericana de los appaloosa y la árabe shagya, traducibles en las tímbricas portentosas del intérprete del que ya habíamos disfrutado a lo grande de su obra “Cantos y revueltas”. Hernández Silva, compañero de aventuras, llevó a registro esta obra para la “DG”, con obras piezas de J.Neruda, Heitor Villa-Lobos, Heraclio Fernández y el “Invierno Porteño” de Astor Piazzolla.

Flores, presta para este concierto en la gira de la RFG”, un personal arreglo de una pieza emblemática del compositor en centenario, Piazzolla, “Revirado”, un estilo de influencias asimiladas y revisadas, a las que dará cauce en los años fructíferos de aquellas agrupaciones en quinteto y otras variantes camerísticas. En año tan especial, el renovador del tango transfigurado en mito, tras los años de formación con Nadia Boulanger, como también el insigne Alberto Ginastera, fue objeto de un homenaje de altos vuelos en nuestro país, a comienzos de año, dentro del “FIAS” (Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid), ofrecido por distintas localidades próximas a la capital y bajo el reclamo “Piazzolla X 100”, en el que abanderaron el proyecto Federico Lechner, Daniel “Pipi” Piazzolla (nieto del músico), Claudio Cnostantini y la voz de Sheila Blanco. Un repaso de obras de cartel en reconocido homenaje, desde “Milonga de Ángel”, a “María de Buenos Aires”, “Vuelvo al Sur” o “Libertango”. Para aquel evento, los arreglos Lechner y Constantini. El músico que en sus devaneos juveniles, buscaba huecos por cafetines de Buenos Aires, mientras la vieja guardia le deba el esquinazo, calificándole como asesino del tango y que recientemente, tras la reapertura del Teatro Colón, fue objeto de un gran homenaje.

Arturo Márquez, contará con el “Concierto de otoño”, obra relativamente reciente, de 2018, y un encargo de la “O.S.N.” de México, que tuvo su estreno dirigido por Carlos Miguel Prieto. Un compositor que acabaría trasladándose a California, después de tantear en sus estudios entre músicas tradicionales criollas, con raíces e influencias europeas. Fue alumno de Joaquín Gutiérrez Heras, Héctor Quintanar, Federico Ibarra y Raúl Pavón. A mediados de los ochenta, mostrará sus preferencias por la investigación, aprovechando la beca recibida por la “Fulbright Foundation”, que le permitirá conocer a maestros de élite: Morton Subotnick, Mel Powell, Lucky Mosko y James Newton, profundizando en la aplicación de medios electrónicos a la composición. En medio, encontraremos el entrecruzamiento de las raíces latinas, el jazz de vanguardia y las formas contemporáneas. La década de los noventa comenzará a dejar obras de confirmarán resultados primordiales, y así llegarán “Máscaras para arpa y orquesta”, dedicada a Lidia Tamayo; “Máscara Flor”, composición testimonial y reivindicativa; “Juárez a Maximiliano”, la cantata “Sueños”, sobre la poética de Eduardo Langagne, además de realizar la reorquestación del segundo acto de la ópera “Atzimba”, del Ricardo Castro”

Alberto Ginastera y el ballet “Estancia Op. 9” del que se toman cuatro danzas, un ballet en un acto y cinco cuadros, inspirado en escenas rurales del centro argentino, la feraz zona de la Pampa, como la define Eduardo Storni, zona húmeda que se identifica por antonomasia con el término que la designa. Un hilo argumental que resulta más bien un esbozo para la serie de cuadros que conforman “flashes” evocadores y sugestivos. En esencia, el ballet parte de una introducción y escena, que nos lleva de la mano, en sus pasos a una “Pequeña daza”, la “danza del trigo”, “los trabajadores agrícolas”, “los peones de hacienda”, “los turistas”, “la tarde”, “la doma”, “idilio crepuscular”, “canto de la noche”, “la mañana” y la “danza familiar” (un estilo de malambo). Obra estrenada once años después de su composición y que recibió un trato de reconocimiento, hasta convertirse en arreglo para concierto y con segura divulgación. George Balanchine, tuvo también parte activa y para los abundantes registros disponibles, la crítica reclama permanentemente el dominio de calibrar las exigencias perceptibles de sus aires que proponen sus ritmos.

Leonard Bernstein, invitado a esa gala latina, será bien recibido por las tres danzas de “On the Town”, su primer musical de gran cartel, y que curiosamente, no comenzaba por un número de entrada vocal o instrumental de despliegue portentoso, optando por un personal salto a escena con un coro y orquesta-“I fell like I´m noto ut of bet yet”, en forma de un recitativo de salmodia en el que se pueden encontrar resonancias de la liturgia hebrea, un espiritual negro y modelos de recitativos propios de la ópera. Ya el joven Bernstein, se había familiarizado con los cantos de la tradición judía, a través del ambiente recibido en su entorno familiar y del mismo procederán las “Lamentaciones de Jeremias”. “On the Town”, se dio a conocer en el verano de 1938, con Mildred Spiegel, compañera de estudios en las aulas de Heinrich Gebhard, para el que compuso la “Sonata para piano”.