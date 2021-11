La sexta ola que se avecina

HEMOS pasado de tener más información de la que podíamos asimilar sobre la pandemia, sus tratamientos y vacunas, a percibir un claro desinterés por las circunstancias actuales en torno a la covid-19. Imaginamos que estos silencios responden al lógico agotamiento que conlleva un tema que llevamos arrastrando ya mucho tiempo. Y quizá también se deba al deseo generalizado de la población de pasar página y volver a una vida normal.

Todo esto es comprensible; pero lo cierto es que la pandemia no ha terminado. En Europa la situación es alarmante, y en España seguimos empeorando cada día que pasa. No estamos tan mal como otros países europeos, pero no debemos olvidar que mientras ellos van por la quinta ola, nosotros nos encaminamos hacia la sexta. Y ya hemos visto que lo que ocurre más allá de nuestras fronteras acaba repercutiendo aquí.

Por eso cuesta creer que las autoridades políticas, a diferencia de las sanitarias, no sean más raudas a la hora de explicar qué está sucediendo y qué debemos hacer hoy para prevenirla. El Gobierno nos dice que el 70% de los hospitalizados son ciudadanos no vacunados; pero a nadie se le escapa que en el restante 30% hay personas que siguen sufriendo a pesar de las dosis recibidas.

No se trata de frenar el consumo o la economía (de eso ya se encarga el ministro Garzón), pero igual podrían ocuparse de invertir en alguna campaña orientada a un consumo y disfrute responsables; concienciando a la población sobre la importancia de seguir usando las mascarillas y mantener la distancia social; recomendando el uso del certificado Covid en ciertos ámbitos proclives al contagio; y explicando los planes relativos tanto a la vacunación de los menores de doce años, como a la necesidad o no de inocular un tercer vial al resto de la población.

Nos aproximamos a las fiestas navideñas y, o se pone remedio a tiempo, o un año más sufrirán las familias al tener que estar separadas; y también la economía, los comerciantes y los hosteleros. Mucho se habla de la escasez de materias primas, de los problemas con el transporte, y de cómo todo ello puede influir negativamente en nuestras vidas. Pero no olvidemos que la pandemia constituye un peligro aún mayor. También puede ocurrir que los gobernantes hagan como el año pasado y, para no perjudicar los festejos, no tomen medidas hasta que hayan pasado las celebraciones, el número de contagios suba exponencialmente, y se descontrole la situación sanitaria.

El resultado también lo hemos visto: educación no presencial, saturación del sistema sanitario, fracaso de las campañas turísticas de Semana Santa y verano, etc.; por no hablar del trabajo extenuante de nuestros sanitarios, e incluso del vergonzante y triste número de fallecidos que algunos dirigentes parecen estar dispuestos a asumir