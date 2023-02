La sociedad idiotizada

Contaba ayer a mis alumnos que los aeropuertos son una de las principales amenazas para la sostenibilidad de las empresas. Me refería a ese momento en que el gerente de turno, hastiado por la larga espera, tropieza con el quiosco y, entre gominolas y revistas, encuentra el último libro del gurú de moda en gestión empresarial. Lo coge. Lo lee. Y con la última página, llega la revelación: esto! ¡Esto es lo que llevo yo años diciendo que tenemos que hacer en la empresa! Crónica del fracaso anunciado, porque las cosas –acciones, pensamientos, prácticas– tienen un contexto. Y pueden funcionar, o ser un completo desastre. Enamorarnos de ideas ajenas y copiarlas sin más no conduce a nada que no sea convertirnos en vulgares imitadores, carentes de ingenio e inteligencia para entender las necesidades de adaptación.

Esto, que no pasa de ser una anécdota sobredimensionada, describe con bastante precisión el contexto legislativo actual. Tenemos un conjunto de personas en cargos de responsabilidad que, carentes de talento y experiencia, se inspiran en fuentes ajenas, sin pensar en el contexto al que se deben. Su inspiración no es la ciencia, la disciplina, el conocimiento. Ni siquiera el aprovechamiento de esas capacidades, a través de terceros que puedan suplir sus carencias. Beben de twitter, de influencers y de tik tok. Y, por tanto, si las redes dicen que hay que legislar y etiquetar las mascotas que se “pueden” tener en casa, se hace. Si un animal es de compañía o trabajo, si los gatos invaden las calles, si merecen más atención y compañía que las personas que tantas veces olvidamos, da igual. Si hay negocios, sustentos, familias dependientes de esos negocios, que se apañen. Total, las redes también han decidido que las familias tienen que cambiar. Que, obviamente, todo hay que adaptarlo a los tiempos, y lo moderno es todo menos lo que ha sido siempre. Empezando por las familias numerosas, propias del Pleistoceno. Los robots de inteligencia artificial dicen que el pensamiento imperante indica que los animales son iguales, con derechos propios superiores a los de los humanos que los acompañan. Dicen también que hay una amplia tipología de familias, donde por cierto apenas caben las de “siempre”, y que las numerosas son de tiempos pasados. Fuera concepto, fuera atención. Para modernos, nosotros.

El tiempo que ahorran importando prácticas de otros países, lo dedican a crear conceptos tan novedosos como la democracia o el consentimiento. Porque son ellos, cruzados 4.0 de la ética, quienes los han descubierto. Y, cuando agobiados por tamaña responsabilidad, fracasan estrepitosamente, persisten en el empeño, por nefastas que sean sus consecuencias. Porque el error nunca es propio, es de terceros. Sirva el ejemplo de la ley del sí es sí, cuyos efectos se deben a jueces machistas, insensibles, carentes de formación o servidores del heteropatriarcado. Las críticas se contemplan desde la barrera de la superioridad moral, aplicando el insulto para el crítico y la frivolidad para la víctima, mezcladas en una sintonía de insensibilidad e indecencia que muchos creímos que nunca sonaría.

En estas andamos. Perdidos en una vorágine de ingeniería social firmada por autores recién salidos del colegio, donde el objetivo ha pasado de ser legislar en beneficio de una sociedad a moldearla a su imagen y semejanza. Tan ignorantes como presuntuosos, se creen poseedores de la razón absoluta, la ética y la moral. Quienes a ella se opongan, con lógica, conocimiento o sentido común, no son más que unos fachas. Al fin y al cabo, ellos son el pueblo. Los demás, que asistimos indolentes, la sociedad idiotizada.