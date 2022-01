La telebasura alumbra una estrella

ESTOS días se han dedicado espacios e incluso entrevistas a una ex concursante de uno de los programas basura de Tele5 que ha saltado a la fama por haber protagonizado unas escenas grabadas hace meses, y emitidas ahora entre comerciales, que por lo visto es un hito en la historia de la televisión al protagonizar lo que los franceses llaman un ménage à trois.

La moza aprovecha para hacer una serie de consideraciones sobre la necesidad de liberarse de inhibiciones de las que ella es, por lo visto, adelantada vanguardia por lo que Galicia ha de sentirse orgullosa de ella. Sólo falta que la hagan viguesa distinguida. Ya puestos.

Lo más curioso de estos programas de la telebasura es que toda las situaciones y secuencias que se producen en los mismos responden a un guion previo. Es decir, los guionistas prevén las situaciones que han de darme para crear morbo entre los anuncios, y en el proceso de selección buscan y encuentran a los personajes, por lo general chicos y chicas guapos sin oficio a la vista, que los protagonicen.

¿A quién representa? La telebasura, entre comerciales, exhibe en sus programas todo lo peor del ser humano, ya sea la vulgaridad, el egoísmo, la ambición desmedida o cosas peores sin reglas, que se cambian sobre la marcha, o la búsqueda de apareamientos sin ternura.

Prostituyen todo lo que pueda haber de hermoso en el deseo y convierten en estrellas a personajes sin otro interés por sí mismos. Luego pasan a ser contertulios de las extensiones de esa basura permanente, donde opinan como sociólogos o son repescados para otros programas parecidos, mientras dura la estela.

Esta no es la juventud española, es la excrecencia de una sociedad en decadencia. Y no cuestiono la sexualidad de cada uno y sus preferencias. Ese es otro asunto distinto de la explotación comercial del apareamiento filmado. Me pregunto si las madres y los padres de estas chicas y chicos que quieren llegar a ser estrellas por esa vía están orgullosos del camino escogido.

Y como de una experiencia sacan conclusiones para la siguiente, atentos a la próxima toma. En alguna novela norteamericana se ha imaginado una violación o un crimen en directo en un reality. De momento, ya sabemos que en un programa de la telabasura ya hubo algo de eso.