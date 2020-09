La televisión y la fama

EL CONCEPTO de fama, en España, puede que también en otros lugares, no se corresponde tanto con el mérito, sino con la celebridad. Eso en cuanto a las famas del satiné, que decía Umbral, o aquellas que han crecido a la luz de los focos de un plató en flor. Hay una fama amasada en las propias apariciones televisivas, o quizás en las revistas del ramo, que son probablemente las que mejor resisten la crisis periodística, y, desde luego, en los asuntos de familia, genealogías, matrimonios, parentescos y mucha presencia mediática (o de ecos de sociedad, que se decía antes). La televisión ha criado a sus pechos a muchos de esos famosos, que hicieron del electrodoméstico su principal herramienta para lograr el éxito. También habría que definir ‘éxito’, o sea.

Las cosas no han cambiado mucho. Tal vez la televisión ya no vende tanto el glamur y el ‘brilli-brilli’, sino que prefiere aventurarse por laberintos de crítica más gruesa, o más ácida, o más surrealista, como esas discusiones bizantinas, no precisamente porque recuerden al arte bizantino, a ver si me explico. La depauperación lingüística y la pérdida de calidad de las charlas neoplatónicas (o sea, de plató) tienen que ver con un cambio de gustos de la audiencia, o con un registro que viene de fuera, de los debates que han generado algunos concursos de telerrealidad, algunos certámenes de talentos (¡eureka!), o, también, esos descensos dialécticos hacia el lado morboso.

Que la fama se alimenta de sí misma es un hecho indiscutible. Pero no toda tiene que ver con el salseo guapo (signifique lo signifique) ni con la omnipresencia televisiva, en cuyo biotopo se han cultivado gloriosos especímenes. Y aunque la televisión desgasta (y dicen que engorda), no tengo dudas sobre la capacidad de resistencia de esas celebridades catódicas que siguen adaptadas al medio mejor que un cactus en el desierto de Mojave.

Dicho esto, y sin olvidar la ausencia de otra gente de mérito que apenas si entra ya en el capítulo de la fama televisada, como los escritores (o no salen, o prefieren no salir), también hay espacios sobre famosos en general que van por otro lado, que tratan la fama de otra forma. En eso pensaba viendo ayer la última entrega de la temporada de ‘Lazos de sangre’ (TVE), dedicada a Camilo Sesto. Ha desfilado por este curioso espacio una nómina variopinta, en su mayoría grandes clásicos, si me lo permiten, del género. En ese sentido no cabría aquí utilizar el lenguaje sin pulimentar, como quien levanta muros de mampostería, sino que se demanda una mayor elegancia, una ‘finezza’ en el tratamiento del famoso y sus circunstancias. Y Boris Izaguirre, que ha conducido el formato, viene que ni pintiparado para eso.

Se cumplía el primer aniversario de la muerte de Camilo Sesto: un buen motivo para abordar su vida, dicen que en gran parte desconocida. En eso, parecía justamente lo opuesto a un famoso. O quizás era un famoso a su pesar. Boris lo presentó, rodeado de Concha Velasco y Alaska, como el último chico ye-ye. Ahí empezó el viaje hacia esta celebridad enigmática, y, por tanto, más atractiva aún. Aunque no todo puede ser perfecto (alguna entrega generó sus críticas), creo que esta mirada a las celebridades más clásicas ha logrado estar a la altura.