HACE apenas unas horas, no muchas, se celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente, o Día de la Sostenibilidad, pero me imagino que en menos de dos telediarios ya estaremos metidos de hoz y coz en todo el fragor de la batalla de la política de lo inmediato, la lucha en barro y el enfrentamiento a cara de perro, que es lo que se lleva. Y de la salud del planeta ya iremos hablando.

Me sorprende que entremos tan fácilmente al trapo de la actualidad pastoreada, esa que bebe de los morbos o los globos sonda, mientras la vida real queda en ocasiones en segundo plano, a merced de modas, de oportunismos, de hacedores de relatos, de creadores de tendencias. En fin.

Hoy vivimos dos realidades paralelas (como poco): una, esa pequeña y personal que apenas encuentra eco fuera del círculo de amigos. Y luego esa realidad tantas veces ajena, pero reconocida mediáticamente, que se encarga de ofrecer sus capítulos perfectamente trenzados, y que nos ayuda a luchar contra el horror al vacío, o a entretener las sobremesas. Se diría que hay un gran equipo de guionistas construyendo la realidad exterior, ajustando los decibelios, preparando los momentos climáticos de desencuentro y tensión.

Que la realidad vuelva con sus debates y enfrentamientos, muchos de ellos perfectamente inútiles, tiene que ver con el cortoplacismo, con la mirada inmediata, que suele ser, es cierto, la mirada que marcan unas elecciones. Nos medimos en tiempo electoral, no en Olimpiadas. Y así, como decíamos estos días, ya está otra vez en nuestras pantallas todo el fragor de la lucha por el escenario político, la presunta debilidad de Sánchez y la crisis de gobierno que se avecina, antes o después de los indultos, esa es la cuestión.

De nuevo, pues, la tramoya política, el ruido de fondo. De nuevo la sensación de que saltamos de unas elecciones a otras, con las autonómicas de aquí y de allá por el medio, modulando el panorama, sin que haya momento para el descanso. Todo se lee en clave electoral. No hay tregua porque no debe haber vacío. El vacío duele. Desde el minuto uno se cuestiona al otro. La acción política no consiste tanto en actuar como en impedir que el otro actúe. Y el desacuerdo ha empezado a valorarse como una herramienta que debe aplicarse sin complejos, que ayuda a marcar el territorio, eso sí, aunque, a la larga, tal vez no produzca resultado positivo alguno, más allá de la propia confrontación que se vende a veces como un valor en sí misma.

El ciudadano tiene la sensación de que la realidad encalla con frecuencia, sin que ello se traduzca en una mejora clara para él: a veces, en todo lo contrario. A la política se le pide, en cambio, fluidez. Porque es el bien de la gente lo que se persigue, no la producción continua de situaciones de enfrentamiento, basadas a menudo en el desprecio por los matices, tan importantes en democracia. Hasta que no seamos capaces de analizar la política con una mirada más compleja y elaborada existirá esa tendencia a buscar réditos electorales en la confrontación simplista, directa y mediática de todo signo.

Por tanto, no tengan muchas esperanzas sobre el Medio ambiente y sobre la salud del planeta, aunque esté en todas las agendas. Siempre se acaba postponiendo, porque nunca falta un morbo inmediato más utilizable. Claro que, a estas alturas, la cosa ya empieza a ser irremplazable. En realidad, es lo único. Como decía un conocido: ni siquiera somos capaces de atender al medio ambiente, como para empezar a preocuparnos por el ambiente entero.