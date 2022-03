La ultraderecha y la huelga

SINDICATOS socialistas, tipo UGT y CCOO, no defienden intereses de mo-

do necesariamente más avanzado,

justo y socialmente ventajoso de lo que puedan hacerlo otros sindicatos de trabajadores, campesinos o pequeños propietarios. En el franquismo la poli-tización sindical era inevitable por-

que el sindicalismo era político y el

trabajador precisaba una cobertura amplia y solidaria para tener fuerza

y unidad de acción.

Tales sindicatos no están hechos de mejor pasta que la asociación, p.ej., de unos pequeños propietarios transportistas. Según actúen. Es preciso repetirlo porque lo más parecido a un tonto de derechas es un tonto de izquierdas. Los trabajadores defienden sus intereses concretos desde posiciones que suelen (no siempre) ser más vulnerables que las de la empresa, pero el carácter socialista no garantiza una orientación mejor o más justa de su demanda de parte e incluso puede convertirles en sospechosos de sesgar a priori hacia un lado por conveniencia política negociaciones que requieren su propia y específica dinámica.

Les digo esto porque desde el entorno del gobierno socialista o social-populista se calificó de “ultraderechistas” a los transportistas en huelga, y me llamó la atención la tosquedad del engaño. La metáfora izquierda-derecha solo es un apaño de brocha gorda cuya pobre utilidad descriptiva aún no se agotó por completo, quizá nunca lo haga, aunque no goce de gran predicamento en países desarrollados. Esta metáfora se presta a la estafa política por más que como brochazo, como primera mano de pintura política, pueda estar aún más o menos justificada en ciertas situaciones.

Éstas existen por sí con su particular contenido. Un eje que señalase la divisoria entre lo beneficioso para el desfavorecido y avanzado y lo que no, exigiría difíciles análisis rápidos y minuciosos, aun teniendo claros los valores a defender, por lo que se suele recurrir al “conmigo o contra mí.” Además tal eje está viciado de inicio pues no siempre las medidas más populares resultan las más convenientes a una sociedad, que puede ser coartada por intereses limitados y estrechos.

Creer que la abstracción ultraderecha pueda dar ventajas ante problemas concretos como una descalificación mediante automatismos mentales asociados a la palabra, es teología medieval. El diablo frente al cielo. Quienes creen en estos juegos o son tontos o se lo hacen. Creo que se lo hacen pero no descarto que puedan ser realmente tontos.