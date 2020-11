La vacuna se acerca

LA VACUNA fue ayer la estrella en los informativos, ahora que la movida de Trump se va agostando. La televisión siempre necesita cosas nuevas, pero en esta sociedad todo es nuevo todo el rato, y, si no lo es, ya aparecerá alguien que lo presente como tal. La vacuna, como invento, no es en absoluto nueva, de Jenner en adelante, como decía ayer el maestro Del Pozo, pero, esta en concreto, la del covid, sí que es nueva y muy deseada.

A mí me encanta que todo ese ruido pseudopolítico del que hablábamos también ayer, el ruido de la post elección norteamericana, ese encontronazo de Trump con los datos y las cifras y las urnas, se vaya mitigando porque al fin llega la ciencia, que, aunque se ha dado prisa, tiene sus tiempos y sus cosas.

Decía Biden que a la política le sienta bien un poco de paciencia, pero los gurús de la modernidad de diseño no quieren oír del descubrimiento de la lentitud, hay prisa todo el rato, como si esto fuera el conejo blanco de Alicia, que para ser británico llegaba siempre demasiado tarde. La lentitud no hace llegar tarde, sino llegar a tiempo, que es una cosa muy distinta. Un tío como Biden, que no será la repera, pero está ahí con sus años y su traje fetén, su tipín de cenas suaves, su voz calma, que viene vendiendo la paciencia y la lentitud, en este siglo de acelerones, me produce un poco más de confianza.

La vacuna está en todos los titulares, y además hay una historia dulce detrás, porque la ciencia está llena de historias entrañables, matrimonios, amores, mujeres heroicas que contaban estrellas en silencio, Marie Curie que estás en los cielos del progreso humano, y en este plan. Por La Dos pasaba un documental hermosísimo de agujeros negros, Einstein y Hawking, nuestros queridos padres, con el permiso de Newton y tal. Einstein a su bola, pelo volandero, la lengua fuera y una inteligencia feroz. Parece que gustaba a las señoras, perdón por el punto cotilla. Hawking tiene detrás una biografía que arrasa, sus matrimonios, también, y esa juventud en la que, mientras crecía la cruda enfermedad, su cerebro daba lugar a la grandeza. Ahora sabemos que detrás de la vacuna de Pfizer, ese nombre que ya pronuncian bien en los informativos, está un matrimonio turco que llegó a Alemania: hay una historia humana que contar.

La vacuna no está aquí, pero se acerca. Es una estrella rutilante. La gente quiere quitarse la mascarilla, que al fin va a ser más barata a pesar de su nombre (o eso parece) y acodarse en la barra con el vermú, que de alguna forma es una postura zen. Eso se logrará con la vacuna (hay como doscientos ensayos en marcha). De ella depende la salud, y, por tanto, la felicidad.

Un experto afirma que harán falta unas cuantas vacunas, no todo se arreglará, probablemente, con la primera. Pero el ansia es total. Y es comprensible. Trump se queja de que la vacuna salga ahora, con el escrutinio hecho, y asegura que, también, ha sido gracias a su impulso. Para ser tan negacionista, o cosa similar, hay que reconocerle este renovado interés. Nunca es tarde si es para bien. La Bolsa ha subido con la movida, claro, los países piden dosis, se mueven millones, y el bicho quizás tiembla. Que nadie tenga dudas de que la ciencia es siempre la mejor inversión.