LA DEMOCRACIA es grande porque permite las opiniones, incluyendo aquellas que no creen en la democracia. Esto es difícil de batir: dar la voz, incluso a tus propios saboteadores. Que Europa represente en gran medida el espíritu democrático es una suerte para nosotros, los europeos, por más que haya quien ponga palos en las ruedas, quien prefiera destacar siempre, siempre, los errores, y nunca los aciertos, quien reniegue del poder compartido y sueñe con devolverlo a las fronteras locales, como quien se encierra en su castillo.

La invasión de Ucrania es una terrible catástrofe, qué duda cabe, pero produce efectos indeseados para los detractores del mundo libre. Europa se refuerza, y no me refiero al terreno militar, al que está siendo empujada por los graves acontecimientos. Es más bien, y sobre todo, un rearme moral, que se apoya en la solidaridad y en el humanismo. Los ingredientes que engrandecen el mundo. Lo que nos salva, no sin sufrimiento, de la barbarie.

La llamada decadencia de occidente, contemplada quizás como una excelente oportunidad por los que ahora atacan, se ha transformado de pronto en un reforzamiento inédito de la idea de Europa. Las dificultades unen mucho. Europa está liderando la respuesta al conflicto, y al tiempo subrayando que el futuro sólo puede construirse desde la libertad, pero la libertad debe ser defendida. Europa tiene una terrible historia de sangre marcada en su piel, sabe de lo que habla. Sabe lo quiere evitar. Lo que sucede es que la guerra ya está aquí, ha crecido a una velocidad monstruosa, se ha propagado desde la oscuridad. Se ha amasado, quizás, en conflictos anteriores, cuyas estrategias se repiten. La guerra está ahí, no se puede negar.

Es indudable que Europa ha sido sorprendida por la velocidad de la barbarie. Sorprendida porque la barbarie no parecía pertenecer al presente, a pesar de los síntomas, porque las guerras siempre nos parecen cosas de los otros. Cosas lejanas. Sorprendida porque el estatus de modernidad de este grupo de países, con sus diferencias, con la defensa de la educación y la cultura como motores de progreso, había arraigado ya en una población muy diversa (no hay mayor grandeza que la diversidad). Porque cuenta en su haber con grandes progresos, como la defensa de la pluralidad cultural o la práctica desaparición de las fronteras interiores. Y a pesar de la infiltración de los populismos maniqueos o excluyentes en el alma europea, lo cierto es que el proyecto se ha mantenido en tiempos de confusión, y ahora, sin duda, se despierta reforzado, enormemente reforzado, mientras estalla la barbarie.

Hay muchas guerras dentro de la invasión de Ucrania. La más evidente es la guerra que provoca la muerte. La más evidente es la que provoca la destrucción de las ciudades. Muchos lugares de civilización han conocido la violencia. No es nueva la aniquilación de la cultura. Tampoco es nuevo cómo la religión termina aflorando en los conflictos, incluso en pleno siglo XXI. Lo veremos. La otra gran guerra es la económica. Esta sí es, dicen ahora, la verdadera guerra mundial del momento. La batalla del dinero y de la energía.

Hay una guerra que nunca falta: la de la comunicación. La de la propaganda. Siempre existió la tergiversación de la historia, pero se ha agudizado. En este mundo tan informado, parece fácil engañar. El odio corre como la pólvora a través de medios que antes no existían. Sin pensamiento complejo el desastre está asegurado. La barbarie avanza con más facilidad sobre el terreno agostado del humanismo, sobre el maniqueísmo estúpido y el constante falseamiento de la realidad. Hay que empezar a pensar de otra manera. Cuanto antes.