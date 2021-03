ABEL baja al parque así que sale el sol. No sé cuántos años tiene pero ya está vacunado y nunca le he preguntado por los trienios que lleva jubilado. Muchos. Desde siempre lo recuerdo sentado en el mismo banco, otrora escuchando un transistor, ahora disfrutando con una Tablet. Infinidad de tardes me he hecho un hueco a su lado para conversar con él. Tiene las ideas firmes y aprendo. Ayer me ha dicho:

-Si fuera cierto que la caja B de Bárcena no era del Partido Popular, estaríamos ante la mayor confabulación de todo un país contra un partido. Habrían conspirado desde el conserje de Génova 13 hasta el presidente del Tribunal Supremo, que ha certificado la contabilidad en negro del partido conservador, pasando por la policía, los constructores... ¿Dónde está la verdad de Aznar, de Rajoy y de todos sus secretarios generales?

En su imaginación –le respondo.

-No –dice él-. Está en su desesperación. ¿Quiénes piensan que los van a creer? ¿Los votantes futuros? ¿Los historiadores? ¿No será que con su actitud tratan de quebrar el sistema? En otro momento de nuestra historia, la solución habría pasado por sacar los tanques a las calles.

-Exagera, abuelo –lo rebato.

-En absoluto. Ayer, viendo a Aznar declarar desde su casa con la cara tapada, se me ha revelado su miedo y cobardía. Todo un peligro. Rajoy, sin embargo, fue valiente aunque esgrimiera las mismas tesis. Y me ha venido a la memoria a aquel joven bigotudo que gritaba: ¡Váyase, señor González! ¿Recuerdas?

-Sí, naturalmente. Aznar siempre basó sus estrategias en la confrontación y el descrédito del contario.

-Soñaba con sentar a Felipe en el banquillo. ¿Has olvidado aquella batalla del Señor X y los GAL? Tiró las piedras contra el cielo y le han caído en la cabeza. Las posverdades por fin han sentado su soberbia en el banquillo. Aunque de momento tenga el privilegio de ser sólo testigo y declarar desde su casa.

-Tenemos la suerte de vivir en una democracia consolidada –objeto–. Hay menos espacio para los mentirosos. Aunque las trampas del poder acechen en las sombras.

-Cuando sepas toda la verdad, vienes y me la cuentas.

Abel cerró la conversación. Yo me fui a tomar un café a la terraza del bar.