COMO siempre he sido nocturno, incluso nocturno quedándome en casa, he seguido mucho la televisión de madrugada, salvo la teletienda. El invento del ‘late show’, es decir, el magacín tardío, parece que es norteamericano, y allí los bordan (aunque de todo hay). Los más famosos conductores (ay, esta palabra atroz tan común en el gremio) se hicieron conocidos globalmente, empezando por Letterman, su sucesor Colbert, Conan O’Brian, y, cómo no, Jay Leno. Su gloria creció exponencialmente, porque está demostrado que a la gente le gusta reír al terminar la jornada, y mezclar humor y política, la combinación perfecta, no desde Shakespeare, sino desde los griegos.

Hoy los nombres se han multiplicado, y también hay que reconocer que la política norteamericana, especialmente durante los años de Donald Trump, ha sido un terreno muy productivo para los cómicos. Aunque nadie queda libre de esta mirada descacharrante a la realidad, algo limitada por la corrección política, del antiguo ingenio, todavía se conserva cierto sabor.

Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, John Oliver, Graham Norton, Trevor Noah, Samantha Bee, y, por supuesto, James Corden y, mi favorito, Bill Maher, entre otros, brillan ahora mismo con luz propia. ¿Pocas mujeres en la lista? Pues sí, así es. Y no será porque no haya una generación de mujeres cómicas muy potente: también aquí. Seguramente irán conquistando la noche, tradicionalmente ocupada por los hombres. La sátira política incluso se ha incrementado, pero no diría que los ‘late’ de hoy, que clonan en exceso a los de otra época en su puesta en escena, mejoran a los monstruos de antaño.

Lo que queda claro es que el formato ha tenido mucho éxito en otras culturas (¿televisivas?) y no tanto en la nuestra: ¡y eso que somos más nocturnos que nadie! ¿Cuestión de presupuesto? Tal vez. No puedo creer que los norteamericanos, o los británicos, tengan más vis cómica, pero está claro que la aplican con gran éxito a la actualidad. En lugar de tanto debate agrio, no estaría de más buscar aquí la escapatoria del humor: no hay nada más saludable. En tiempos de tensiones y polarizaciones, la risa es lo más aconsejable.

Por eso me ha dolido que Andreu Buenafuente haya anunciado, para diciembre, el final de ‘Late Motiv’ tras siete años en Movistar. Vale que se trataba de un ‘late’ en plataforma de pago (como él dice a menudo, no sin ironía), pero es que no contamos con estos grandes contenedores de humor en este país, salvo alguna cosa. Hace tiempo, es cierto, que ya no seguía a Buenafuente con la pasión de antaño. No todo en este ‘show’ nocturno me parecía suficientemente divertido, pero sí entretenido. Y había cosas, como la banda, absolutamente geniales. También la apuesta por la tranquilidad, frente a tanto griterío exterior, por reírse de uno mismo (eso siempre es salud) y por el surrealismo y el absurdo de algunos cómicos, gente muy especial.

Bueno, pues ‘Leit Motiv’ se va, tras una vida que juzgo muy corta: siete años no es nada en este negocio, y menos si lo comparas con otros programas (sí, de los USA), similares. Quizás nos sorprendan con algo parecido. No lo sé. ‘La resistencia’, esa especie de ‘spin off’ de la sesión golfa, apuesta por otras claves. El nihilismo escenográfico y entrevistador de Broncano parece gustar a los jóvenes, incluyendo esa calculada dejadez, ese abandono de lo que otros consideran fundamental para centrarse en ese puntito naif provocador, a veces no tanto. Vale, o sea. Pero el hueco del ‘late show’, no tan tardío, vuelve a quedar sin dueño. No son buenas noticias para la risa, tan necesaria.