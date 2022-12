La vida es la nieve en los tejados

ESTE es un tiempo de cierta severidad, un tiempo punitivo y acusatorio, un tiempo simple y puritano, aunque según para qué cosas. No hablo de la Navidad, sino de la época que nos ha tocado vivir. Pero estos días festivos deberían servir como paréntesis (qué menos), aunque comprendo que no es fácil, con el fulgor de las pantallas y el ruido formidable de las esferas ahí fuera. Nos bañamos cada día en las más exóticas colonias, que nos muestran lugares paradisiacos a los que quizás nunca podremos acceder. Nos muestran el deseo, tan alejado de la realidad, me temo. Cada perfume es un canto a la belleza y la libertad. Es parte del éxito, vender el paraíso. A la humanidad se le vende constantemente el paraíso, pero si analizamos la Historia...

Cualquier ciudadano corriente necesitaría un tiempo para separarse de la realidad, para limpiarse de ella. Ese era el cometido de estos días en la antigüedad, renovarse y empezar de cero, aunque sabemos bien que el calendario sólo es una manera de interpretar el tiempo, a menudo según los intereses del poder. La renovación está en la mente, no tanto en la hoja que rasgaremos el próximo 31 de diciembre. Pero todos los medios analizan, analizamos, los últimos doce meses, como si la vida pudiera acotarse así, como el cuchillo que penetra en la mantequilla. Y lo hacemos con la pulcritud de los datos, y con su frialdad, también con esa cosa tan anglosajona de los resúmenes, la síntesis, las jerarquías, porque todo se mueve a través de las jerarquías y las clasificaciones. La gente corriente no lo ve así, el tiempo se agolpa en sus biografías como la nieve en los tejados. Termina pesando, infinitamente. Es una masa, no una cuantificación pulcra, no es tampoco el resumen de los hechos de la política. En absoluto.

Muchas fiestas están asociadas a celebraciones paganas anteriores, como es bien sabido, relacionadas con los ciclos de la naturaleza y las cosechas. Es, finalmente, una celebración de la Tierra. Y quizás volver a ese sentido primigenio nos haría entender algunas cosas, en este tiempo de destrucción. Como en la noche del fuego de San Juan, llega el momento de acabar con lo que sobra y con lo que nos culpa (la culpa, el miedo... motores de la dominación de la humanidad), llega el momento de poner nuestra vida en barbecho, esperando un tiempo propicio para la sementera. Suena bien, algo antiguo, quizás. Pero era el espíritu ancestral. Sin renovación (no sólo la del Consejo del Poder Judicial...) es difícil llegar a un nuevo escalón de la realidad. Y es difícil también limpiarse de todo el barro que nos deja el año.

Este tiempo severo y gris, que no escatima en entregarnos reglas estrictas para la dirección de la mente (este tiempo dogmático), y para los gastos de la tarjeta de crédito, debería tornarse más festivo, al menos en el escalón de lo doméstico, donde, como decía el sábado Manuel Vicent, aún no ha llegado del todo la tormenta de la política o el ruido de las grandes esferas celestiales. Eso es verdad, si dejamos de lado las redes sociales, un rompeolas que arrastra demasiado material de aluvión. Pero, ¿quién no ganó en aguas oscuras y revueltas?

Si en algún momento la política y la vida ciudadana se separan en exceso, será fácil olfatear el peligro. No hace falta ser monárquico para saber que, en efecto, la división corroe la democracia. Por eso los ciudadanos tenemos la gran responsabilidad de reír, de construir, de pensar, de acordar, de comprender, de inventar, de limpiar el barro acumulado que deja tanta absurda tormenta. En fin, ¡alguien tendrá que hacerlo!