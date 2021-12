UNO de los asuntos más incómodos de esta edad de la hiperinformación (vivimos en una hinchazón informativa nada saludable) consiste en remitirlo todo a las circunstancias políticas del momento. ¿Todo es, en verdad, política? ¿Todos somos políticos, y no sólo a la manera de Aristóteles?

Echo de menos la despolitización de la vida. Pero, en realidad, estamos en el camino opuesto. Todo se interpreta a la luz de esa tensión ideológica, todo se vuelve desabrido, porque se trata de demostrar que el otro no tiene razón. Y ahí algunos se sienten satisfechos, como si hubieran terminado una tarea. Mucho esfuerzo en debates que no concluyen en nada, sino en manifestar el gran enfrentamiento, porque las pantallas deben registrar el desacuerdo, que algunos consideran lo verdaderamente productivo. Acordar se ha convertido en algo despreciable, o, al menos, en una manifestación de debilidad.

Cualquier movimiento se filtra a través de la política, también en este puente de diciembre, porque los partidos vigilan con celo el territorio electoral, atentos a los movimientos de ajedrez, a las luchas internas (en alza, al parecer), pendientes de los guiños de unos y otros, de los gestos, disimulados o no, de los liderazgos en ciernes que crecen como flores silvestres en las periferias de las organizaciones, o incluso en el mismo corazón.

Se presta tanta atención a la maquinaria política, a su ruidoso engranaje, a mostrar su aburrida jerarquía, que la vida verdadera parece pasar a un segundo plano, siempre sujeta al oleaje político, siempre referida a él, como si fuera la medida de todas las cosas. De alguna forma habría que cambiar las prioridades. Primero es vivir, después, si quieren, politiquear (filosofar, como decían los clásicos, ya casi lo damos por imposible).

La vida verdadera aflora con timidez en el puente de diciembre. Con la pandemia pendiendo sobre nosotros, la gente intenta buscar una alternativa a la férrea realidad, tener un motivo para la alegría. Pero, de inmediato, el relato de la política se impone, invade las pantallas, arrincona lo humano en favor del estruendo mediático: se diría que necesitan espectadores, gente atenta. ¡Ni que fuéramos público pagado! Para sentirnos concernidos, al menos, sería necesario producir un relato atractivo, que no sea hiriente para el que lo escucha, que infunda esperanza y alegría, no miedo, porque la política no tendría que ser desabrida y antipática. ¿O se lleva ese estilo?

Me pregunto cómo podemos sentirnos interesados en algo ruidoso, poco tranquilizador, que a menudo no se dirige a nosotros, sino que envía mensajes a sus contrarios por encima de nuestras cabezas. ¿Somos simples espectadores de estas batallas? ¿Es un espectáculo más del circo mediático? Tengo miedo de la despolitización, sin embargo (la desafección es un hecho), porque puede dejar hueco a mesías, salvadores y hombres y mujeres providenciales, como se hacen llamar algunos: de eso siempre hay que huir. No se crean al que busca una cabina para vestirse de Superman: es ridículo.

Toda esta buena gente que acude a pasear las calles del invierno, a contemplar las luces navideñas (cuya estética, yo diría, no deja de empeorar), que con alegría se da la mano y contempla la realidad con blandura y risa, toda esta gente que quiere vivir la vida verdadera, me produce ternura y respeto, porque se enfrenta a este tiempo feroz, hinchado y desmesurado, desde la quietud y la creciente fragilidad doméstica. Quizás aún exista una oportunidad de regresar al verdadero relato y a los verdaderos protagonistas.