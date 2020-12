Labazada a Galicia e tamén ao BNG

O secretario xeral do PsdeG-PSOE cualificou no seu día os orzamentos de Rajoy de “ labazada a Galicia”. Despois chegaría Sánchez e fíxoos seus, sen que Caballero, o fidel escudeiro, opuxese resistencia, igual que os deputados e senadores socialistas galegos, que ían votar non, pero co cambio de Goberno tamén mudaron os seus principios. O que era unha agresión transformouse en caricia. Por encantamento, o malo trocou en bo.

Algo de razón hai que darlles, pois non debían de ser tan desastrosas as contas cando dous anos e medio despois aínda seguen vixentes. Agora están a piques de aprobarse outras, que no caso de Galicia reducen en máis dun 11 por cento os investimentos mentres medran no seu conxunto un 33 por cento para favorecer outras xentes e territorios.

Trabúcase o líder socialista defendendo a bondade destas contas para Galicia. O investimento redúcese en 104 millóns mentres que sobe 670 en Cataluña, un 48 por cento. Máis lle valería estar caladiño. Se non quere ou non lle deixan recoñecelo, non debe utilizar argumentos insultantes á intelixencia dos cidadáns do común. Dicir que incrementan as pensións e salarios públicos é unha burla. Aos xubilados e funcionarios cataláns, vascos ou andaluces non se lles sobe na mesma proporción? O politicamente honesto sería dicir que non pode facer outra cousa que obedecer.

Estou convencido de que ao BNG custoulle votar non. Supoño que ata o último minuto non perdeu a esperanza de que Sánchez accedese a algunha das súas propostas. Cando menos negociar. Pero nin un sinal, nin un xesto, nin unha palmadiña. Ao contrario, todo indica que se trata dun castigo, alevoso e premeditado, por superalos nas últimas eleccións. O mesmo, con maior motivo, cómpre pensar de Podemos, varridos do mapa electoral galego. Difícil papel o da ministra estrela do Executivo, a ferrolá Díaz. De ter intercedido en favor de Galicia, ou do BNG, podía converterse en perigosa rival de Pontón, con posibilidades dentro de tres anos para optar á Xunta. Con estes orzamentos, a responsable de Traballo pecha o seu futuro político á Vila e Corte, baixo a sombra de Iglesias, noutrora seu asesor.

Claro que todo aínda pode ser pior do que semella para Galicia. As partidas de gasto e investimento dos orzamentos son irreáis. Baséanse nuns ingresos que ninguén cre. A crise económica que acaba de empezar non se sabe canto durará e mentres haberá menor recadación impositiva. As transferencias da Unión Europea xa veremos cando e en que condicións chegan. Haberá, pois, que meter a tesoira. É doado deducir por e onde. Dentro dun ano verémolo. Sufrirémolo, mellor dito.