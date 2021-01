POR CIRCUNSTANCIAS DE LA VIDA estuve en contacto con un positivo de COVID y fui confinado según las normas sanitarias. La verdad es que he pasado momentos de angustia y preocupación por lo que me podía pasar, pero afortunadamente ya está próximo su fin.

También he tenido la fortuna de comprobar cómo nuestros sanitarios y Ejército, a través de los rastreadores, llevan a cabo una labor callada y muy profesional. Me han hecho sentir seguro porque llamaban diariamente preguntándome por mi estado y me informaban de los pasos a seguir, siempre con educación, respeto y una sensibilidad que me ha llamado la atención. A todos ellos, gracias.

No saben cómo se agradece esa llamada telefónica. Este Ejército que, cuando hay situaciones meteorológicas adversas, ahí está. Si se produce una tragedia o hay que ir en misión de paz, son los primeros. Hay que sentirse muy orgulloso de ellos. Siempre están donde tienen que estar, cumpliendo con su misión y obligación de forma callada.

Y qué decir de nuestros sanitarios. También están en el sitio adecuado cuando más los necesitamos y más débiles nos sentimos. Sus palabras y buen hacer son nuestro consuelo y esperanza. Sois nuestros salvadores, que nunca lo olvidéis. A todos los sanitarios y rastreadores, mi gratitud, me habéis cuidado con profesionalidad y entrega.

Una última reflexión después de leer lo que está sucediendo con el ritmo de vacunación. Estoy seguro de que si al Ejército se le permitiera colaborar, como diría un castizo, otro gallo cantaría. En el Ejército no hay festivos, sólo hay órdenes que cumplir y objetivos a conseguir. Están acostumbrados desde tiempo inmemorial a trasladar personas y enseres a los sitios más inhóspitos con gran precisión.

Es una oportunidad perdida en momentos muy necesarios y complicados. Espero que los responsables de estos asuntos abran los ojos y ayuden a todos los españoles sin complejos y con decisión, es su obligación.