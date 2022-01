Todos los años, llegadas estas fechas, hago exactamente lo mismo. Busco los textos sagrados del mayor experto posible de todos los tiempos y lo dejo hablar a él solo. Exhumo La cocina cristiana de Occidente o, casi mejor, A cociña galega. Los dos son, como comprenderán, del autor de Merlín e Familia, una de las mejores novelas del siglo XX. Como habrán adivinado, él es ni más ni menos que el ilustre mindoniense don Álvaro Cunqueiro: “Suben os nosos ríos a lamprea e máis o sábalo. Toda a Galicia come lamprea, xa dixemos, á bordelesa ou empanada. Boa é a lamprea do Miño, que se colle nos pescos antergos, i en Arbo fanlle festa. A lamprea millor é a que sube nos meses invernáis, e xa o refrán quere que en marzo pra o amo i en abril pra o criado, ou esixe o saber popular que a lamprea se xante denantes de que esté cucada, é decir, de que escoite cantar o cuco nos bosques das ribeiras. A lamprea era da gula dos señores románs, que aquí en Galicia debéronse dar boas enchentas. Nai da gota, despóis tiñan augas salutíferas no país, quentes ou non, desde Caldelas de Tui ate Lugo, pra curarse e volver á mesa, ao triclinio, que non debe sere moi cómodo xantar alí. Pro hai modas e modas. A lamprea ademáis de fresca, pódese curar, e pódese comer cocida, con verdura, ou rechea –como a dan na festa de Arbo, e algunha vez está moi boa-...” Palabra de Dios. He aquí el canon...

HOY

El fragmento citado pertenece a A cociña galega, en Galaxia desde siempre. En su mismo prólogo nos exponía una idea curiosa: “Todos estamos contestes, por exemplo, en que dende o Eo ao Miño os galegos comeron a lamprea, sempre, aínda que menos na Galicia cantábrica que na occidental. Pro, ¿cando chegóu a receta bordelesa a Galicia, por ónde veu á cociña nosa a receta de Burdeos, célebre xa nos días de Montaigne...?” Es curioso comprobar cómo aún, a estas alturas, podemos seguir considerando como válida la máxima que dice que el Mundo se divide en dos partes irreconciliables. Una, la de los devotos de este ser antediluviano que dan lo que sea por probarla, y otra, los que, debido a su aspecto francamente atroz, con esa boca succionadora que ha probado más sangre que un vampiro, le han creado al personal un odio a prueba de bombas... Como podrán comprender, yo pertenezco al primero de los grupos. Cuando trabajaba en Barcelona, al empezar la temporada avisaba a mi padre, Luis Paquito. Me recogía en el aeropuerto de Santiago (Lavacolla antes; hoy, Rosalía de Castro o Terminal), y, raudos y veloces nos dirigíamos a Pepe das Chabolas, muy cerca de Ribadavia, donde, antes del bicho en cuestión, solíamos meternos entre pecho y espalda... un kilo de angulas...