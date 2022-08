Larga noche con Montalbano

SOMOS seres de costumbres y de rutinas. Yo también, con Montalbano. Mientras el agosto galaico se va enfriando (no descarten más calor en septiembre: suele ocurrir), paso las noches de los martes en La Dos con el comisario, en esa ruralidad siciliana de la inventada Vigata, sin embargo, tan creíble. Hay algo en esta serie que produce una sensación de antigua y tristemente perdida lentitud. Aunque Montalbano es muy perspicaz, y una sola mirada suya escruta todos los ángulos de un paisaje, su figura mejora en los momentos privados, en las luchas internas en las que brotan celos, o cuando aparecen escenas de tensión sexual, resuelta a menudo con dudas, resuelta con sensación de culpa (creo), pero con una gran carga humana.

Montalbano pertenece a esa estirpe de los comisarios y detectives literarios que no ha renunciado al placer de vivir y a la búsqueda permanente de la felicidad, sobre todo en las cosas pequeñas, sin moverse apenas de la piel de ese enclave marinero que es un trasunto del mundo, sin perder su aliento local. Aunque parezca obsesionado con su trabajo, y muy capaz de perder la paciencia y de usar palabras gruesas con sus colegas, no es un amargado de libro (nunca mejor dicho), como sí lo son otros protagonistas de la novela policiaca. Ni tampoco, desde luego, es uno de esos investigadores sofisticados y redichos (algunos me encantan, lo confieso: siempre vuelvo a Holmes, siempre vuelvo a Poirot, a su manera tan insufribles. ¿Y quién no?).

Pero en el caso de Montalbano, no podría ser. Esto es Sicilia. El sol y el mar modulan cuanto pasa, lo envuelven, lo iluminan, incluso los momentos del mal. Frente a la oscuridad del alma en la que Montalbano ha de penetrar, siempre está el mar azul al que se asoma desde su terraza. Esa terraza es el lugar de los apartes, como en el teatro: siempre se dijo que los italianos se habían acostumbrado a cenar con él, lo que indica que no sólo lo policíaco importa en estas historias, sino también una buena comida. Montalbano come para olvidar y bebe para recordar. Ya saben. (Como el gran Leo Caldas del inolvidable Domingo Villar, como el gran Carvalho, de cuyo autor, su buen amigo Vázquez Montalbán, Camilleri tomó el nombre para el comisario).

Los capítulos de El comisario Montalbano son largos como películas. Joyas televisivas que Andrea Camilleri, desaparecido en 2019, ayudó a crear, a partir de sus novelas (hablamos no sólo de un novelista, sino de un guionista, de un profesor de cine). La producción de la RAI ha tenido un éxito constante de audiencia en Italia, abrumador, diría, pero también en España. Particularmente este verano, hasta el punto de que se ha convertido en el gran fenómeno televisivo del mes de agosto, con casi medio millón de espectadores. Por encima en ocasiones de todos esos otros programas que usted y yo sabemos... Más allá de la pasión por las series nórdicas, por los ambientes góticos, o distópicos, o surreales, por el realismo sucio, por la recreación histórica, por la reinvención del pasado, Salvo Montalbano ofrece una mirada mucho más cercana del bien y del mal, en escenarios inalterados que transmiten esa lentitud de los veranos, esa naturalidad de lo doméstico, que también puede ser terrible. En otoño, La Dos emitirá el último capítulo, el 37. Hasta entonces hay muchas oportunidades de disfrutar a Salvo. O a Zingaretti (el actor). O a Camilleri, si lo prefieren.