SI la política que nos espera en los próximos meses tiene que ver con el OK Corral de la otra tarde en el Senado, mejor mirar para otro lado. Ya sabíamos que vivíamos tiempos de confrontaciones extremadas y mucho argumento ad hominem, aunque sea tirando de argumentarios de laboratorio. Es una lástima que los oradores estén siendo sustituidos por los tuiteros.

Ya sabíamos, o sea, que la polarización se ha instalado como una de las bellas artes, el maniqueísmo y el tú más, que ya es más viejo que la Tana. Los liderazgos personales es lo que tienen, pero qué se puede esperar de un mundo con ideas maniqueas, dogmatismos de cartón piedra y eslóganes liofilizados. La discusión, el bulle-bulle, el lío ganso, recuerda mucho a los platós de mesa camilla, que marcaron tendencia en lo cotilla, con el patronazgo de la vieja del visillo, esa institución. No debería convertirse la política en una cena de Navidad desavenida, pero para eso hay que aflojar en los liderazgos, tan sobrevalorados en los partidos, y mejorar la calidad de las ideas. Tampoco conviene seguir la peregrina teoría de Trump de que la prensa es la culpable, aunque uno se sienta maltratado por parte de ella, porque la prensa es uno de los bastiones de la democracia, y, si no, sólo hay que mirar a los populismos tuiteriles y no digamos a los autócratas que crecen por doquier, censurando guapamente. Habrá periodismo más aseado y más de galerna, pero basta con darse un paseo por el siglo XVIII para ver cómo se las gastaban. El humor, la sátira creativa, es luz para la política.

Que en el peor otoño de los últimos años volvamos a la refriega y al pollo-pollo parlamentario es un gran motivo de preocupación. Aquí el único pollo que debería preocuparnos es el de la cesta de la compra, y no porque lo diga Yolanda Díaz, aunque su idea de los productos básicos a precios bajos ya se hizo en Francia, sino porque realmente con lo único que no se puede jugar es con las cosas de comer. Sánchez y Feijóo saben que, llegado el caso, y a pesar de la puñetera coyuntura internacional, que nadie la niega, la gente vota con el bolsillo, todo lo global se vuelve doméstico, y los votos, también. No sólo porque la felicidad se fragua en la oficina del estómago, sino porque llega un momento en el que ya no se habla tanto de Ucrania como del precio del aceite. Y de la inflación de los huevos, literalmente.

Hay que reconocer los esfuerzos por contener la factura de la luz y el precio del gas y la gasolina. La excepción ibérica, por ejemplo. España está bien posicionada en la regasificación, pero es tal la naturaleza del conflicto, la discrepancia sobre el oleoducto a través de Francia (que no sirve para lo inmediato), la urgencia de Putin para cerrar el grifo y acojonar a Europa, que todos los esfuerzos no van a evitar la sensación de crisis galopante y de gran peligro internacional. Sánchez sabe que a las dificultades del final de la legislatura se une el contexto feroz, no cabe duda, pero todo este gran huracán geoestratégico, que existe, vaya si existe, se acaba diluyendo en la emergencia de lo cercano, en la frialdad de los bolsillos, en el temblor de los recibos. No puede ser la bronca entre líderes lo que nos espere en los próximos meses. Porque es la política del carro de la compra y la política de lo inmediato, la política ante el miedo al invierno, lo que hace falta ahora mismo. Por mucho que la guerra siga ahí, ese monstruo terrible. Por mucho que sepamos que vendrán años más malos que nos harán más ciegos.