Las fiestas persiguen a Johnson

ESTÁ mal decirlo, pero hay que ver cómo aparecen vídeos de aquellas fiestas de Downing Street. Grabamos y luego preguntamos. O miramos si todo el bruto que grabamos (lo de bruto no va con segundas) sirve para algo. También vimos vídeos de la matanza del colegio de Texas, y en esos vídeos se veía a gente que a su vez grababa el mismo vídeo, en la distancia atronadora de la tragedia. Qué tiempos estos, qué reverencia a la imagen. Y luego ya, si eso, la realidad real, la vida verdadera. Y la muerte.

Boris Johnson sale en esos vídeos de Downing Street, claro: sostiene una copa en la mano, parece que brinda. No se sabe si había mucho por lo que brindar. Pandemia, brexit caótico y escasamente justificado, pero brexit al fin, carajo, mala economía, y luego vino la guerra en Ucrania. Dicen que esa guerra aparcó los males del Partygate (hay que ir pensando en otros nombres, se necesita más creatividad para nombrar estas cosas), dejó la movida de las fiestukis en nada, como no podía ser de otra manera, y lo internacional empezó a imponerse sobre lo doméstico.

Pero Sue Gray publicó el informe sobre las fiestas. La anatomía de esos encuentros, según Gray, revela que no se cumplían las normas de distanciamiento social, una de las frases más repetidas de los últimos tiempos. Y hace una descripción del escenario y de las consecuencias del entusiasmo lógico de la reunión, todo eso sobre la música a todo volumen, el vino derramado en los paquetes de folios y demás asuntos que remiten de inmediato a una noche de celebración de estudiantes adultos, una graduación, o una reunión de amigos de alguna promoción lejana, con ese toque inevitable de nostalgia que tiene recordar lo que a buen seguro no volverá.

¿Es parte del infantilismo creciente de la política? Tal vez. La superficialidad de este tiempo se escapa por las costuras del calendario y se derrama por los titulares de los telediarios. Ya nada extraña, pero reconozcan que la imagen de Boris Johnson, al que hemos visto arrastrando becerros y visitando fábricas vestido de granjero o mecánico (ese afán por hacer política actoral, que está muy extendida), encerraba una buena dosis de morbo, cómo no, con su copa en la mano y ese pelo revuelto por el que pasará a la Historia. Ahora, una de las actividades favoritas es obtener la foto de Johnson: como esa de ayer, en la rueda de prensa, con los ojos semicerrados, pensando, quizás, en qué momento cedió el piso para la fiesta, como si fueran aquellos tiempos de la uni.

Por supuesto, que las fiestas incumplieran las propias normas del ejecutivo sobre la pandemia ha sido el detonante. De acuerdo. Todo sucedió en el peor momento. La imagen del vino derramado y otros detalles de la descripción fiestera parecen aportarnos un aire de descuido y caos que no ayuda a un gobierno, desde luego, pero es probable que los peores asuntos de la vida política no sucedan en medio de una fiesta colectiva de este tipo. Alguien habrá pensado que no pueden dirigir un país quienes ni siquiera saben organizar una fiesta en condiciones. Bromas aparte, Johnson ya sabe que esa copa y ese karaoke, si es que era un karaoke, hacen más daño que cosas tan alucinantes como el brexit, y casi que todo lo que pueda venir. A lo mejor es un consuelo.