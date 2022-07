Las guerras y la doble moral (I): preludio a un fracaso

Se dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios, pero en el momento en que comienza la guerra, se acaba la política y comienza un juego regido por unas leyes implacables. Es muy difícil conocer con detalle cómo es el desarrollo concreto de una guerra. El gran historiador militar Hans Delbruck señalaba en los cuatro volúmenes de su Historia del arte de la guerra, que la mayor parte de las descripciones de batallas que conocemos son inverosímiles, y corresponden más a tópicos literarios que a la realidad del combate.

Tanto en la guerra como en la política, tal y como decía Maquiavelo, siempre hay unos pocos que quieren mentir, pero también una inmensa mayoría que quiere ser engañada. Y esto lo podemos apreciar ahora en la construcción narrativa de la guerra de Ucrania, basada en una selección muchas veces arbitraria de los hechos, plagada de contradicciones y en la que la única voz a la que se escucha es la de V. Zelenski, que se exhibe en camiseta en los medios diplomáticos internacionales, no se sabe si porque como no es militar no puede vestir uniforme, como no es político no quiere vestir un traje, o porque pretende dar imagen de vigor con su apariencia de director de un gimnasio., al igual que hizo V. Putin con sus poses atléticas.

Comenzaremos por señalar dos hechos contradictorios. Se nos presenta a la república de Ucrania, cuya población es inferior a la de España, como un pacífico país que está llevando a cabo una heroica guerra de guerrillas contra la innegable arbitrariedad y tiranía del poder ruso. Lo que no se dice es que Ucrania, que dedica el 8.8% de su PIB a gasto militar, cuando España aspira a llegar al 2% en el 2030, el día que comenzó la guerra tenía un ejército formado por 209 mil soldados, con una reserva de 900 mil. Disponía de 2.040 piezas de artillería, 12.303 vehículos blindados de infantería, 2.596 carros de combate, 34 helicópteros y 98 cazas. Todo el armamento ucraniano era de origen ruso. Los generales, jefes y parte de los oficiales de ese país formaron parte del Ejército Rojo y se educaron en las academias soviéticas. De hecho, Zelenski se enorgullece de que 25 mil excombatientes de Afganistán luchan ahora en el ejército ucraniano. La guerra entre Rusia y Ucrania es básicamente una guerra civil, que se libra entre dos partes de un mismo antiguo ejército.

En segundo lugar, se dice que millones de personas del Tercer Mundo morirán de hambre al no poder exportar Ucrania, que es “el mayor granero del mundo”, su producción de trigo. Sin embargo, si miramos los datos del comercio internacional del trigo en millones de dólares en el año 2019, veremos que el primer exportador de trigo el mundo fue Rusia, por un valor de 8 mil millones; el segundo los EE.UU., por 7 mil; el tercero Canadá, por 6.500; el cuarto Francia con 4 mil; el quinto Ucrania con 2.500; el sexto Australia por el mismo valor aproximadamente, y el sexto Argentina por 2 mil millones. El problema del trigo ucraniano es que el 95% sale por los puertos del mar Negro, y gran parte se dirige a Egipto y el resto de África. Con las cifras del mercado mundial de trigo, se puede ver que la hambruna que están padeciendo por ejemplo 10 millones de niños en Afganistán se puede solucionar con medios distintos del trigo ucraniano. Lo que no se quiere es solucionarla.

¿Por qué se le da tanta importancia el trigo de Ucrania? Porque la PAC favoreció que se abandonase el cultivo del trigo y las plantas oleaginosas por ejemplo en España, con la consecuencia de la dependencia del trigo de ese país. Rusia había aprendido la lección. En el año 1985 importaba 55 millones de toneladas de trigo al año. Como vio que esa política agraria era suicida, decidió favorecer el cultivo del trigo y así logró en el año 2018 ser el exportador del 26.4% del trigo del mundo. Es evidente que Ucrania es un país eminentemente agrícola, con el 71% de tu tierra cultivable, el 56% de su tierra arable y el 17% de su territorio cubierto por bosques. Estas cifras son muy similares a las de España. Lo que ocurre es que en España se ha favorecido el abandono del campo para someterse a una política agraria global. Y el ejemplo de Galicia clama al cielo.

A continuación pondremos un ejemplo de otra invasión protagonizada por el ejército ruso que acabó en un fracaso. Nos servirá para entender qué es una invasión, qué está pasando ahora y para ver la doble moral que practican los EE.UU. y la OTAN, cuando les conviene.

Para entender qué pasó en Afganistán con la invasión soviética, tenemos que remontarnos al fracasado intento del zar Pedro el Grande de controlar Asia Central en 1717. Tras este fracaso, en 1747, Ahmad Sha Abdali consiguió crear el primer estado afgano, que entró en competencia con el imperio británico, iniciándose las guerras afganas que muchas veces fueron un pulso entre Rusia e Inglaterra. La primera de ellas se desarrolló entre 1838 y 1842, la segunda fue de 1878 a 1880 y tras ella, con el apoyo británico, Abdul Rahman Khan consiguió unificar el país y crear un potente ejército, armado por Inglaterra, que decidió favorecer el dominio del pueblo pastún sobre los demás pueblos de Afganistán. El gobierno de este rey fue tiránico, represivo y cruel, y aplastó todas las disidencias locales, lo cual pasaría a ser una característica común a casi todos los gobiernos posteriores de Afganistán.

A ese rey le sucedió Abibullah (1901-1910), que murió asesinado; tras él gobernó (1919-1929) el rey Amanullah, que murió en el exilio. Durante su reinado estalló la tercera guerra anglo-afgana, y se firmó el tratado de amistad afgano-soviético de 1921 que explica por qué la URSS intervino en Afganistán. El sucesor de este rey, Nadir Sha 1929-1933), también murió asesinado, y a su vez el sucesor de éste, Zahir Sha (1933-1973), acabó también muriendo en el exilio.

Estados Unidos perdió la oportunidad de intervenir en la política afgana cuando, en 1959, el presidente Eisenhower decidió desentenderse del país tras visitarlo. Eso facilitó que en 1965 se fundara el Partido Comunista de Afganistán y que su líder Daud se proclamara presidente en 1973, siendo asesinado en 1978 por otra facción de su partido. Eso acabó provocando que el jefe de esa facción, Babrak Karmal, pidiese a la URSS que ocupase el país en 1979. La URSS entró en Afganistán sin combatir, siguiendo el recorrido que se puede ver en el mapa, y en realidad solo controló la pequeña franja del país que se muestra en él, dejando todo el interior a su albur.

¿Qué fue lo que pasó después? Afganistán fue ocupado por el 40º ejército de la URSS, que se componía de 4 potentes divisiones: la 5ª, la 108 y la 201 de infantería motorizada, y la 103 división aerotransportada. Para darnos una idea de su poder, diremos que cada una de las tres primeras se componía de un regimiento de carros, uno de artillería, tras de infantería motorizada, un regimiento de artillería antiaérea, un batallón de ingenieros y otro de reconocimiento. La 103 división aerotransportada, por su parte, se componía de tres regimientos de paracaidistas, uno de artillería, un batallón de artillería autopropulsada, otro de artillería con misiles y un batallón de ingenieros. A esto hay que sumarle 12 brigadas y regimientos independientes, más todo un impresionante despliegue logístico, de comunicaciones y de ingenieros. Este ejército estuvo formado básicamente por reclutas en sus clases de tropa y suboficiales, que cumplían un servicio militar de dos años, y por una oficialidad profesional.