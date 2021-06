Las humanidades y la papelera de reciclaje

Son los porcentajes las matemáticas al alcance de los tontos. Si alguien se entretuviese en hacer uno entre los siglos en los que no hubo universidades y aquellos en los que sí, se quedaría sorprendido por su escasa importancia a lo largo de la historia. Y es que para sobrevivir necesitamos saber interrelacionarnos con el medio, gracias a la utilización de las técnicas que nos garantizan alimento, abrigo y defensa. Todas estas técnicas, desde la agricultura y la ganadería, la fabricación de armas y herramientas y la construcción de complejos edificios o máquinas, se transmitieron de generación en generación casi siempre de forma oral, mientras los sabios de cada época, ya fuesen los sacerdotes, los escribas, los oradores o los filósofos, se mantuvieron al margen de ellas. Aristóteles decía que el ocio es esencial para el cultivo de la filosofía, y de todos los filósofos antiguos solo uno, Anaxágoras, reconoció el valor del trabajo cuando dijo que “el hombre es el más inteligente de los animales porque tiene manos”.

Ningún sabio construyó las catedrales góticas, que son unas estructuras muy complejas, sino los canteros y maestros de obras, como Mateo en el caso de la catedral de Santiago. Los grandes barcos que surcaron el Atlántico desde el siglo XVI y acabaron por ser formidables máquinas para comerciar y hacer la guerra, tampoco los diseñaron los profesores de Oxford, Cambridge, la Sorbona y Salamanca, sino los arquitectos navales y carpinteros de ribera. Y lo mismo ocurrió con la invención de la máquina de vapor, con el ferrocarril y la industrial textil, que protagonizó la primera revolución industrial, la revolución gracias a la que Inglaterra dominó al mundo con su imperio del algodón.

La física de Newton nació en una universidad de la que él era profesor de matemáticas, pero su fin era comprender el movimiento de los planetas y no crear riqueza; lo cual Newton solo hizo en la última etapa de su vida cuando falsificó moneda desde su cargo como director de la casa de la moneda. Si se le preguntase a don Isaac Newton cuál era su verdadera pasión hubiese confesado que era la alquimia, gracias a la que aspiraba a convertirlo todo en oro. Y su contribución más señera, según él mismo, fue un libro de historia en el que intentó hacer concordar las cronologías históricas, bíblicas y astronómicas. Aquello por lo que nosotros le otorgamos el conocido reconocimiento como genio no parecía tener para él mayor mérito. Lo cual nos debería hacer pensar un poco en la diferencia que hay entre el conocimiento y el prestigio, el saber y el oropel.

Hay tres poderes y dominios gracias los que podemos sobrevivir. El primero es la economía, la producción y el consumo de toda clase de bienes; el segundo es el poder militar, que permite conquistar, destruir y apoderarse de las cosas por la fuerza; y el tercero es el poder político, que consiste en obligar a la gente a que haga lo que no quiere hacer, y lo haga de buena o mala gana, pero sin oponer resistencia. La economía y el poder militar son imposibles sin el complejo entramado de las ciencias y técnicas. Las mismas ciencias necesitan las técnicas porque permiten por un lado mejorarlas y por otra parte porque necesitan de sus instrumentos para poder trabajar.

En el mundo hay miles de ramas de conocimientos técnicos y científicos y millones de especialistas, casi siempre con buena formación, pero de los que se puede decir que saben cada vez más de cada vez menos, porque les resulta imposible salirse de su campo de estudio, cada vez más fragmentado debido al incremento del conocimiento. Ello no obsta para que en los países menos destacados por sus logros esos especialistas hablen en nombre de la ciencia, y pretendan en su nombre opinar de todo lo divino y lo humano. Pueden hacerlo, claro, pero como ciudadanos y no como autoridades, porque ni son quienes gobiernan ni quienes tienen el poder económico. Al final son otros millones más de entre los miles de millones de subordinados que poblamos la tierra.

Junto a políticos, empresarios, militares, ingenieros y científicos sobreviven los especialistas en las llamadas humanidades, que esencialmente abarcan la filosofía, la historia, las lenguas y literaturas, la arqueología, las artes y la antropología. Estos humanistas -admitamos la horrorosa expresión- están al margen de la economía, el poder político y militar, las técnicas y ciencias. Su campo nació en el siglo XV con el Renacimiento, al margen del poder político y en parte de las propias universidades, y puede llegar a desaparecer. Y lo más triste es que si eso ocurriese quizás no se perdiese nada, dado en lo que se quiere convertir a las humanidades.

Gracias a la imprenta las humanidades se difundieron mediante libros, editados a veces al margen del poder. Los libros circularon por Europa y así nació la República de las Letras, una república cosmopolita que violaba las fronteras y cuyos ciudadanos se trataban de igual a igual, aceptando solo la jerarquía de la originalidad creativa, que pocos tenían, pero de la que muchos podían disfrutar como propia al verse reflejados en los libros. Europa reconoció como grandes a escritores como Cervantes, Shakespeare, Goethe o Victor Hugo. Sus libros se leían libremente y su fama provenía de que habían sabido encarnar lo que los demás sentían y pensaban. Eran las ideas y valores los que creaban el prestigio, y no solo las ventas. Hitler fue autor de un libro de éxito, Mi Lucha, que había que comprar “libremente”, porque no se regalaba, al contrario que el Libro Rojo de Mao, pero en la historia del pensamiento no es conocido como autor, ni como influencer exitoso, sino como el dictador que fue.

Al igual que en el caso de la literatura, el prestigio de músicos como Mozart, Beethoven o Verdi, de filósofos como Kant, Hegel, Stuart Mill, u Ortega y Gasset, y de historiadores como Michélet o Renan, en Francia, de David Hume o Adam Smith en Inglaterra, de Mommsen en Alemania o Modesto Lafuente en España y Murguía en Galicia no solo dependió del éxito de sus libros, sino de que todos ellos sacaron a la luz los valores, las ideas y los sentimientos de sus contemporáneos, logrando que sus obras tuviesen una raíz social verdadera. Por eso solo si se mantiene viva esa luz y esa tensión intelectual y vital, las humanidades tendrán sentido y sobrevivirán, no siendo sustituidas por la propaganda o la intolerancia religiosa, fruto de la esclerosis de ese sentimiento.

Poco tiene que ver con esto el mundo de las humanidades académicas. Se trata de un mundo desmesurado en su tamaño e hipertrofiado a la vez. En él la originalidad no solo ha desaparecido, sino que se castiga porque quienes lo controlan han conseguido imponer normas de control de todo, del contenido y la forma, de los medios de expresión y las relaciones académicas, que decenas de miles de peones asumen con gusto, bajando la cabeza y practicando la genuflexión. En ese mundo, rebosante de dinero hasta las cejas, de lo que se trata es de conseguir cada vez más dinero público para transformarlo solo en méritos, gracias a esa nueva forma de alquimia en que se han convertido las humanidades.

Las nuevas raíces sociales de las humanidades están en hoy en la literatura, el cine y las artes, no en las universidades, ni en la educación, que se ha convertido en otro procedimiento disciplinario que considera como bien supremo la adaptación al mundo del poder económico y político. El fin de la educación consiste básicamente en entrenar a los futuros siervos e inculcarles la idea de que no existen los valores de ningún tipo, porque el único valor es el interés de cada cual. El fin de las humanidades académicas es garantizar su supervivencia e incrementar su financiación pública en nombre de un discurso sobre unos valores en los que sus cultivadores tampoco creen.

Nuestros humanistas no quieren saber, quieren tener un curriculum, no aspiran a crear nada, porque saben que serían incapaces de hacerlo, por eso solo quieren publicar, lo que se pide, en la forma en que se pide y en el lugar adecuado. Como no tienen reconocimiento aspiran a que los reconozcan los políticos con sus premios, con cargos creados para ellos y con su dinero, que crece al ritmo de la deuda pública. Si se reúnen con sus semejantes a lo largo y ancho del mundo para alabarse mutuamente, creerán que es la humanidad que los reconoce. Se auto-publicarán sus libros que casi nadie lee, con dinero público, y creerán que sus artículos depositados entre los miles de millones de páginas web del mundo digital se difunden con la misma velocidad que ondas.

Las humanidades académicas, que se ufanan de ser digitales por creer que así forman parte del mundo de la innovación, no son más que una inmensa pecera, cuyos habitantes giran sin cesar, creyendo que avanzan hacia adelante porque no se dan cuenta que viven en un espacio curvo, y porque ya no tienen raíces en el mundo real. Si su mundo desapareciese no pasaría nada, y nadie que no fuesen ellos mismos se lamentaría. Y además tampoco sabrían oponer ninguna resistencia, pues han aprendido a vivir bajo la más arbitraria disciplina. Por eso cuando los políticos se den cuenta de que pueden prescindir de las humanidades para su propaganda, probablemente lo harán, con la tranquilidad que da además el saber que se enfrentarán a tigres de papel.