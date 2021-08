ESTUDIÉ inglés durante muchos años. Era una asignatura más que había que aprobar, pero nunca me imaginé que se tratase de una lengua de comunicación hasta que un verano llegó al pueblo una muchacha de Michigan. Después fue una herramienta imprescindible para la comunicación y el estudio y me arrepentí de no haberme aplicado más a fondo, lo mismo que con el latín y el griego.

Estudié francés durante la etapa doctoral para manejar las obras de Paul Ricoeur en su lengua original y para hablar con él. Es una lengua latina y su lectura muy agradecida desde el principio.

En los años 2000 me integré en un grupo de investigación de hermenéutica francesa en la Universidad Técnica de Berlín. Cada mes de julio celebrábamos en Berlín un simposio y la necesidad me llevó a estudiar alemán en el Centro de Lenguas Modernas de la USC. Es una de las lenguas europeas más fascinantes.

Supongo que hablo portuñol y un italiano macarrónico porque he perdido la cuenta de las estancias y visitas que realicé en universidades portuguesas, brasileñas e italianas. Y, por último, estudié japonés, aunque sin éxito, para acercarme al pensamiento nipón.

Cada lengua es una ventana abierta al mundo y, en nuestro caso, la ventana es doble porque poseemos de entrada el castellano y el gallego, con sus respectivas literaturas que nos permiten comunicarnos con muchos millones de personas en el mundo.

Manuel Regueiro Tenreiro, al que recordamos hace unos días en el Centro Ramón Piñeiro, defendió la necesidad de un bilingüismo armónico que hoy corroboran lingüistas y psicólogos. Algún día descubriremos que esta armonía lingüística debe ser universal porque vivimos en un mundo global y cosmopolita. Habrá que averiguar de qué modo imbuir este espíritu en la escuela. Y se hará.