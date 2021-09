LOS vídeos que tomas con el móvil terminan en ese carrusel visual de las redes y de por ahí, también en los programas de retales catódicos (hay unos cuantos), y uno siente que esos vídeos, humildemente grabados en los contextos domésticos, acaban engullidos por el gran océano virtual, en el que tantas cosas navegan a la deriva, en el que se hallan también los restos de tantos naufragios. Y eso pensé con la DANA, o la ciclogénesis explosiva, o las lluvias feroces que han inundado estos días no pocos sitios de España.

Cada año trae sus desastres naturales, cada vez con más virulencia y con más frecuencia, eso dicen los científicos, pero sobrecoge como si fuera el primer día ver ese horror súbito del que contempla la gran avenida de agua desbocada que va directa contra su casa, como caballos en tropel, y aún así es capaz de grabarlo mientras de fondo se escuchan gritos de desesperación, como si viniera a visitarte el apocalipsis.

Esto hemos visto en los informativos, que, más allá de los enviados especiales a los lugares inundados, que con dificultad recababan información de la gente (lógicamente, no había muchas ganas de hablar), ofrecían una selección de esos vídeos domésticos, en los que estaba capturado el horror en primera persona e incluso en primer plano. Hoy, como todos llevamos una cámara incorporada, es mucho más fácil ver de cerca todo aquello que, de otro modo, resultaría difícil de creer y de explicar.

A veces me pregunto cómo somos capaces de procesar tantas malas noticias, cómo el ciudadano medio puede resistir tal acumulación de desastres, cercanos y lejanos, que van depositándose en el fondo del corazón, constituyendo estratos emocionales, creando sedimentos de tristeza.

Mientras septiembre se anuncia con todo el ruido que ya casi habíamos olvidado, mientras los decibelios de la realidad convierten la existencia en una experiencia atronadora, los informativos se llenan de inmediato de imágenes de unas cuantas derrotas. Apenas hemos salido de la perplejidad de lo sucedido en Afganistán, y del giro de la Historia que anuncia lo que muchos describen como evidente decadencia occidental, cuando la naturaleza nos recuerda que ella también está ahí y que tenemos algunos graves asuntos pendientes. Y que de nada servirá encerrarse, ni convertirse en estado-burbuja, porque el clima no distingue fronteras, ni gobiernos.

Hay retos tan extraordinarios por delante que los asuntos de la política interna empiezan a quedar en segundo plano. Las tensiones, las discrepancias o las batallas que han sido y que serán: sólo se trata del oleaje de la legislatura. La gente está cada vez más en otros asuntos, porque la vida a ras de suelo, donde habita el barro, viene a ser otra cosa.

Sé que la gota fría no es un asunto de ayer, pero creo que la violencia de los fenómenos naturales, que golpean varios lugares del mundo, debería ser tenida seriamente en cuenta. La Comisión Europea, a través de la Acción por el Clima, reconoce y describe, con asesoramiento científico, cómo los fenómenos extremos se multiplican por el cambio climático y amenazan con empeorar rápidamente en las próximas décadas.

Estos vídeos domésticos en los que se dibuja el terror ciudadano ante el agua desbocada no deberían tomarse con un hecho puntual. No se trata sólo del destrozo inmediato y de las graves pérdidas que provoca. Se trata de algo más profundo: la constatación de que el gran aumento de la temperatura, las lluvias feroces y el galope del desierto ya no son un asunto del futuro, sino de ahora mismo.