Las mujeres de Ucrania

EN plena invasión de Ucrania, el Día Internacional de la Mujer debe mirar hacia allí. Es Europa tierra garante de libertades, debe serlo. Y es lugar para la defensa de la democracia ante cualquier forma de autoritarismo, interior o exterior. Esta no es una labor puntual. No lo es por la barbarie que vemos sobre Ucrania. Es una labor de cada día, porque las sociedades libres deben velar cada día por la libertad. Por algo tan frágil y tan poderoso al mismo tiempo. Las democracias exigen un trabajo continuado, incluso en tiempos de paz. Mucho más en las tristes circunstancias que atravesamos.

El Día Internacional de la Mujer se celebra en todo el mundo, es una conmemoración de grandes y continuados esfuerzos, a menudo ante toda clase de obstáculos, que duran no un siglo, sino mucho más (y ahí me vienen a la memoria, cómo no, Mary Wollstonecraft y Mary Shelley, por ejemplo). Por supuesto que los logros alcanzados han sido grandes en todo este tiempo, pero, como sucede con las democracias, siempre es necesario mantener viva la llama, ir más allá, avanzar. La igualdad es también uno de los ingredientes innegociables de un sistema democrático. Pero lo es, simplemente, más allá de sistemas políticos. Lo es porque todos los seres humanos son iguales.

Muchos artículos recordarán hoy el largo camino recorrido por las mujeres, que continúa, y otros muchos harán cuenta de lo conseguido. Y de lo no conseguido todavía. Pero, como la Historia nos enseña, precisamente en estos días feroces, nada es para siempre. Cualquier giro atroz arrebata derechos y libertades con una facilidad extremada. Y no es casualidad que las estadísticas muestren cómo la pobreza se ceba con las mujeres o con la población infantil. No se trata de una lucha meramente económica, naturalmente, pero también económica. Lograr la equidad en el trabajo, y en los emolumentos, es algo que no se debería discutir. Es justicia social.

La invasión de Ucrania ha vuelto a colocar ante nuestros ojos el sufrimiento y el desvalimiento de los seres humanos. Y lo ha hecho a las puertas de Europa, no tan lejos de su corazón y de su gobierno. Lo que nos ofrecen las terribles imágenes que nos llegan estos días como un oleaje feroz es una interminable carrera de mujeres y niños en busca de protección, intentando alcanzar los puestos fronterizos, por ejemplo, con Polonia, caminando varios kilómetros, arrastrando pesadamente los últimos enseres de sus familias. Este Día Internacional de la Mujer es una conmemoración de todos, naturalmente, un día para recordar y para demandar, para avanzar en la construcción de las sociedades igualitarias. Pero este debería estar dedicado especialmente a las mujeres ucranianas. Más aún por ser mujeres europeas.

Porque Europa es un buen lugar para vivir, es un buen lugar para la igualdad entre hombres y mujeres. Se ha avanzado mucho más que en otros lugares, qué duda cabe, aunque todavía haya asuntos graves en los que es necesario mejorar, y mucho. No hace falta recordar ahora el nombre de nuestras pioneras, aunque quizás sí. De inmediato nos viene a la memoria Juana de Vega, y Pardo Bazán, y Clara Campoamor, y Concepción Arenal. Aunque esas mujeres han de estar en la memoria contemporánea, el esfuerzo de tantas otras anónimas, cuyos nombres no se conocerán, es igualmente importante. Las democracias llevan implícita la igualdad, no puede ser de otra forma. Y la igualdad, como la paz, como la cooperación, trae de verdad el progreso. Todo eso que arrebata la violencia y la barbarie, en cualquier escala.