Laura Borràs, o meteoro

Non son persoa que se alegre coas desgrazas alleas, incluso cando estas poden supoñer pena de cadea, por xustificada que estea segundo o código penal. Menos aínda se trata de alguén a quen un tratou e, sen chegar á amizade, colleu certo afecto. Unha circunstancia así é a que me sucede con Laura Borràs, a actual voceira de Junts per Catalunya no Congreso dos Deputados, que ven de ser interrogada polo Tribunal Supremo –atendendo á súa condición de parlamentaria- por, supostamente, fraccionar e adxudicar a dedo diversos contratos cando era directora da Institució de les Lletres Catalanes.

Deixo á xustiza que faga o seu traballo e non vou entrar en se pode ser culpable ou non dos delitos que se lle imputan. Vou falar da miña impresión verbo da súa persoa pola relación que tiven con ela. Coincidimos nos anos que ambos estabamos a preparar a tese de doutoramento na Universitat de Barcelona. Malia que ela proviña de Filoloxía Catalá, o asunto da súa tese atopou acougo no Departamento de Filoloxía Románica, ao que pertencía Filoloxía Galega e Portuguesa, estudos de licenciatura que eu seguira. Cadrou que fixemos a defensa das nosas teses respectivas cunha diferencia de apenas dous meses; un tempo despois, a súa foi proposta –a miña quedou finalista- para o premio extraordinario de doutorado da Facultade de Filoloxía, coa discrepancia –polo que souben- dalgúns profesores.

Pero non teño rancor por iso. Ao cabo, acadar o grao de doutor xa era para min unha meta en si mesma –nunca o soñara- e o resultado obtido xa recompensaba. Claro está que había diferencias entre nós: mentres eu –e con orgullo- tiven que compaxinar a elaboración da tese co meu traballo e a familia e tiven que pedir un creto para os gastos, Laura Borràs tivo todas as facilidades –bolsa incluída- para investigar en París e elaborar comodamente a súa tese.

Coincidimos despois en dous congresos. Un deles, de literatura comparada, tivo lugar en Huelva. Tres días antes do inicio, chamoume por teléfono á casa (cousa que non esperaba: nunca lle dera o meu número) e coa súa habitual vehemencia, díxome “que ben que nos veremos en Huelva” e preguntoume en que hotel estaría, cousa que daquela aínda eu non sabía. A cousa foi que unha vez no congreso, quedamos a tomar algo cando remataron as sesións. Cando íamos na procura dun bar, notei que fun obxecto de envexas masculinas alleas á vista da diferencia de idade e de estatura entre ela e mais eu.

O segundo congreso foi un tempo despois, en Granada, e someteume a un interrogatorio sobre interioridades da sección de galego e portugués, que resolvín con prudencia. Comunicada a circunstancia por outra profesora que a acompañaba á común mestra Isabel de Riquer, esta respondeulle que estivese tranquila, que eu tiña criterio para saber que carnaza podía soltar e que cousas cumpría calar.

Non lembro posteriores coincidencias. Cando xa coa estrela emerxente de nena mimada de Puigdemont foi nomeada conselleira de Cultura –eu daquela traballaba neste departamento-, conseguín evitalas. O pasado setembro, durante un congreso na universidade de Barcelona, saudeina un intre cando ela estaba á espera de entrar nun despacho e eu pasei por diante.

Laura Borràs non naceu con estrela senón cunha constelación enteira. É unha desas persoas que sempre o tiveron fácil na vida, como se iso fose o máis normal do mundo, sen ter conciencia de tal privilexio. E se non abonda e hai que trepar, trépase. Cando tiña que casar –seino por boca dela-, como fose que o oficiante ía ser o antigo abade de Montserrat dom Cassià Just, tivo que bautizarse uns días antes. O que se di, unha muller de principios.

Limitándome á unha análise superficial da súa traxectoria académica –polo que hai publicado- nunca tivo praza de profesora universitaria orgánica (gañada por oposición) e sempre estivo como asociada ou en proxectos (mestrados, graos, cursos) non oficiais. Sospeito que malia que o tema da súa tese trataba da loucura na Idade Media e as súas representacións, como fose que os estudos medievais están limitados pola esmagadora política universitaria oficial, conseguiu navegar ao seu aire nese campo novo que son os estudos literarios e as novas tecnoloxías. E deses proxectos fixo negocio e trampolín. Tería padriños, sospeito.