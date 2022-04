Le Pen, ¿caballo de Troya?

CON dedicación y un pequeño refrigerio resistí todo el debate electoral entre Macron y Marine Le Pen, en el 24 Horas de TVE. ¿Cómo es esto de que ya emitamos los debates electorales de otros países, Francia, Estados Unidos y así? ¿Estamos ya más interesados en las elecciones ajenas que en las propias?

Lo sé. No es eso. No es eso. Es que nos jugamos Europa. Y el

mundo. También el mundo. No aparten la mirada del tablero internacional, ya dice Zelenski verdeoliva y barbado, ajado por el dolor y este vergonzoso tiempo de destrucción, esta derrota de la razón: ayer, en Kiev, con Sánchez.

Es verdad que nos aprieta el bolsillo y el surtidor se enrosca en nuestro cuello, pero sí sólo pensamos en nosotros y en lo nuestro, quizás cuando nos demos cuenta a Europa no la conozca ya ni la madre que la parió, como sin duda hubiera dicho Alfonso Guerra. Me quedé al debate francés porque nos jugamos mucho allí. Y por el morbo de esa nueva Le Pen, que le dicen, mediáticamente calmada, con Zemmour más a la derecha, esperando.

Es una pena que Macron pareciera a ratos desinteresado, un poco hastiado, quizás, de tener que batirse con Le Pen en otra final. Escuché que se le vio condescendiente (el lenguaje corporal, ya saben), tal vez porque considera que goza de suficiente hueco, si al fin los votantes de Mélenchon cumplen y le ayudan, por más que no sea su candidato, a librarse de la ultraderecha. Le Pen vuelve una y otra vez, no va a dejar de intentarlo, y nunca se sabe.

Que muchos se fijen en la llamada “arrogancia presidencial” de Macron, cierta frialdad de ojos azules, pero moviendo mucho las manos, destilando el perfume inevitable del Eliseo, del que sin duda es difícil despojarse, quizás nos aparte del problema principal: la trabajada suavidad de Le Pen. No sé si Macron es arrogante, seguramente intentó estar muy presidencial, manejando datos con soltura (lo suele hacer), con esa media sonrisa ante la candidata que ya se había aprendido la dura lección de los platós, que se acomodaba al momento: mucha economía doméstica y poca ideología.

Pero, aun así, siempre asoma la patita. Puede que Macron no guste a muchos, pero, por favor, no perdamos el hilo. No olvidemos lo importante. Esta Le Pen mediáticamente modelada por los asesores sigue prometiendo que cambiará Europa (dice ahora que no la abandonará). Quiere seguir dentro para convertirla, ay, en otra cosa: he ahí, precisamente, el verdadero peligro. No son necesarios mesías ni salvadores en la política, de verdad. Muchos no queremos regresar a las publicitarias letanías trumpistas de “hacer algo grande otra vez”, porque la grandeza no tiene nada que ver con la propaganda épica, tan burda, tan emocional, tan maniquea, y casi siempre tan surrealista.

Son muchos los errores de Europa (y también los aciertos), pero si a algo no se debe parecer Europa nunca, nunca jamás, es a las ideas que defiende Marine Le Pen. Salvo que pretenda el suicidio, claro está. Europa se está jugando mucho. En Ucrania, sí, y en las elecciones francesas del próximo domingo. Acabar con el universalismo francés, como bien dijo Macron, va en contra del sentido de la Historia, sería un grave retroceso. Produciría un grave daño. Sería una manifestación de egoísmo. Y creo que ya tenemos demasiados caballos de Troya acechando a Europa.