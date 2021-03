Lecturas políticas

POR supuesto que hay una lectura política de la vacuna, como hay una lectura política de casi todo. No de la vacuna en sí misma, ni de sus marcas, sino del proceso de vacunación o de inmunización. Finalmente es una cuestión de los estados, o de los supraestados, si así consideramos a la Unión Europea.

Hay una política de salud pública que intenta soportar las enormes tensiones que provoca la pandemia: que hayan llegado las vacunas es, claro, una gran noticia, pero eso no impide que las tensiones sigan, ahora por la lentitud de las inoculaciones, o por la falta de dosis, o por eso que algunos han dado en llamar turismo de vacunación, sobre lo que se ha escuchado en redes y televisiones.

El mundo está lejos de ser un lugar uniforme: de hecho, cada vez lo es menos. Y el acceso a la inmunización no se puede hacer al mismo ritmo en todas partes, aunque, desde luego, hay sorpresas. Países de los que no esperarías tanta eficacia vacunadora se han puesto a ello con denuedo, puede que también como una demostración de eficacia política, organizativa, lo que sea. Eso se ha dicho, sin ir más lejos, del Reino Unido, que, una vez fuera de la Unión Europea, se ve obligado, al parecer, a mostrar músculo a cada paso, sobre todo a la hora de compararse con los antiguos socios. En fin, no lo sé.

De vez en cuando se cruzan acusaciones entre algunos líderes de aquí y de allá, sobre el mercado de la vacuna, que tendrá seguro sus dificultades, y no han faltado los que atribuyen las diferencias entre unos países y otros a la diferencia, también, en el volumen de los contratos, en los precios acordados, o por ahí. Ya digo: hay un profundo debate al respecto, como se preveía, pero peor lo tienen, claro, los que no disponen de medios económicos para hacerse con la necesaria cantidad de viales. Y ahí, aunque lentamente, creo que está funcionando la generosidad. Otro asunto, claro, la liberación de las patentes.

Un proceso tan largo y deseado (en general, quiero decir) como la vacunación contra este virus es normal que se vea sometido a todo tipo de vaivenes mediáticos. Tampoco pueden extrañar las lecturas políticas, que pueden ser muy diversas. Por si fuera poco, los problemas de fabricación o de distribución, en algunos casos, han contribuido a las críticas y al malestar, particularmente en la Unión Europea.

Una vez más Europa parece un territorio susceptible de alimentar todas las opiniones encontradas. Fruto, claro es, de su diversidad, y, por qué no decirlo, de lo que algunos consideran un exceso de celo y de prudencia. Yo no lo considero así. En materia de salud toda prudencia es poca.

Europa, que sufre a menudo un vendaval de opiniones críticas no siempre justificadas, hace muy bien en extremar la cautela con asuntos tan principales como la salud pública, y, a pesar de esta lectura política que juega en su contra (se tilda a Bruselas de decidir con lentitud, con dudas, con una burocracia pesada), ha preferido no ceder a todas esas presiones que, faltaría más, se encargan de subrayar la velocidad de crucero que han tomado países como Reino Unido, Estados Unidos e Israel.

Sin duda, debemos mucho a los avances científicos y la vacunación es lo que nos acercará al fin de esta pesadilla. Todos quieren velocidad, claro está, pero ha de ser siempre desde la responsabilidad política. Ya que, a lo que se ve, la vacuna tiene también, inevitablemente, ese otro lado político que inocula no pocas dosis de polémica en el cuerpo de la actualidad.